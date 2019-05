Rottefælden aflyser premiere: Peter AG-parodi kostede en fibersprængning

Artiklen er opdateret med yderligere oplysninger og kommentar fra Rottefælde-direktør Pia Ullehus

Svendborg: Foran et publikum på mere end 250 holdt Rottefælden forpremiere mandag aften. Det var en forrygende aften, og alle var glade, men pludselig kom der et skår i glæden, fortæller revyens direktør Pia Ullehus.

- I andensidste nummer får Mikkel Schrøder en fiberspringning i sit ben. Det skete, mens han på akrobatiskvis parodierede Peter AG. Han mærkede det med det samme og fik store smerter. Han gennemførte alligevel stykket. Finalen gennemførte han fra en kørestol, forklarer direktøren.

I første omgang betyder skaden, at premieren torsdag er aflyst.

Men "the show must go on", som man siger. Derfor er Rottefælden i fuld gang med at finde en løsning, mens de venter svar på omfanget af skaden.

Men en plan b er allerede sat i værk.

- Mikkel Schrøder er blevet ultralydskannet og må ikke støtte på sit ben de næste to dage. Derfor har vi taget kontakt til Kim Brandt, som var med i vores revy sidste år. Så han skal læse op på rollen, og det er ikke realistisk til på torsdag.