Peter Michaelsen, der gennem et halvt århundrede har været med til at præge det sydfynske kulturliv, modtog lørdag Svendborg Kommunes Kulturpris 2018.Fremadstormende slagtøjsspiller løb med Ungdomstalentprisen.

- Der er stjerner og vandbærere, og jeg har selv altid haft det bedst med at være vandbærer og har aldrig været alene om de ting, jeg har lavet. Mange andre har hjulpet til, så det her er også en pris til alle dem.

- Den betyder meget for mig, for det er et bevis på, at der bliver lagt mærke mig, til mine værdier og det arbejde, jeg har lagt her i byen gennem 50 år. Jeg bliver rørt over, at de har valgt at give den til mig, lød det fra Peter Michaelsen, der dog ikke var bleg for at dele prisen med andre.

- Jeg havde drømt om det, men ikke turde håbe på, at jeg ville få lov til at stå i spidsen for så stærkt et felt, sagde Peter Michaelsen med henvisning til de to andre nominerede, Svendborg Kammermusikforening og musikforeningen Rytmisk Råstof, mens en af tilhørerne kvitterede med:

Selv var hovedpersonen glad, men overrasket over at blive hædret på den måde, hvilket han gav udtryk for oppe på scenen.

- Peter Michaelsen er anerkendt af mange for sin brede og samarbejdende tilgang til kultur og for en kæmpe frivillig indsats gennem årene med at få Svendborgs kulturliv til at blomstre, lød det i begrundelsen for hans nominering.

For det må man sige, at Peter Michaelsen har og fortsat gør.

Beskeden, som han er, vil få nok bebrejde dommerne for at vælge netop Peter Michaelsen som årets vinder af kulturprisen, som gives til en person eller gruppe, der har ydet en ekstraordinær indsats for at sætte Svendborg på det kulturelle landkort.

Lyst til at fortsætte

Prisen gav fin anledning for Peter Michaelsen at gøre status på sine mange år i Svendborgs kulturliv, og her fremhævede han blandt andet sine år på Baggårdteatret.

- Dem er jeg stolte af. Jeg er stolt af at have været med til at rykke det fra at være amatørteater til et professionelt teater. Og at jeg kan se, at det i dag i den grad er et fyrtårn for Svendborg.

- Og så har jeg altid haft det sjovt med nogle af de store opsætninger. Men mest af alt har jeg nydt fællesskabet.

Selvom Peter Michaelsen har rundet 70 år, ligger det ikke i kortene for ham at drosle ned. Og lå de overvejelser og lurede, så var kulturprisen med til at skubbe dem i baggrunden igen.

- I kulturverden handler det meget om at være vedholdende, og der skal arbejdes hårdt. Og der er prisen da med til at give mig lysten til at fortsætte. Til at blive ved med at kæmpe.