Rødt flag ved Christiansminde: E-colibakterier i badevandet

Svendborg: Der er fundet e-colibakterier i badevandet ved Christiansminde.

Det er en analyse af badevandet fra i mandags, der afslørede for stort indhold af bakterien e-coli, forklarer afdelingsleder for Miljø og Teknik i Svendborg Kommune, Birgitte Kring Frederiksen.

- Analysen blev taget i mandags, og vi har resultat i dag klokken 10, så vi reagerer på det med det samme. Vi har nogle retningslinjer, som vi skal reagere ud fra, og når vi konstaterer det her, så skal vi lukke, forklarer hun.

E-colibakterien findes i menneskers afføring og kan fremkalde sygdom og diarré. Birgitte Kring Frederiksen har ingen forklaring på, hvorfor der er for højt indhold af e-coli ved badestranden.

- Der er ikke noget overløb (fra kloak, red.) ude ved Christiansminde, så vi formoder ikke, at det kan være det. Så hvad årsagen er, det kan vi ikke sige. Det kan jo være et skib, et barn eller noget helt andet. Det kan vi ikke se i dag, forklarer hun.

Ifølge Birgitte Kring Frederiksen er der blevet sat rødt flag og skilte med advarslen på stranden.

Der er onsdag taget nye prøver af badevandet. Resultatet forventes at være klar fredag den 25. juli, hvor man håber, at prøverne viser, at der kan bades igen.