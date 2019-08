Svendborg: Der står både AC/DC og ZZ Top på plakaten lørdag 7. september på Arne B Music Club.

Aftenen starter kl. 20 med ZZ Top Jam, som med passion for de langskæggede blues-rockere fra Houston, Texas, tager publikum med en tur på bordel i "La Grange", viser hvordan en "Sharp Dressed Man" tager sig ud, og er "Waitin for the Bus" lige før "Jesus Just Left Chicago". Og forsanger er Jan Rudbæk - som også er restauratør på Arne B Music Club.

Inden Texas-støvet når at lægge sig, er aftenens hovednavn klar til at gå på scenen kl. 22. Det er de gamle kendinge, Bad Boy Boogie, som ved flere tidligere koncerter har formået at fyre op under det populære spillested med deres tribute til de australske rock-koryfæer AC/DC.

Bad Boy Boogie, som har base og rødder i Svendborg, lægger stor vægt på at være så tro mod originalerne som muligt. Et rockorkester, som først og fremmest formår at fyre den så meget af, at man helt uundgåeligt fra det øjeblik den første potente guitar-akkord drøner ud af højttaleren, står midt i byens fedeste fest, lover spillestedet.

Der er kælet for hver eneste detalje: lyden, udtrykket, attituden, smagen og duften af rock'n'roll. Og så er der fri entré til lørdagens rock 'n' roll party på Arne B Music Club.