Rockgruppe skaber historie på spillestedet Harders: To ekstrakoncerter med Katinka

Svendborg: Én koncert var ikke nok. Heller ikke to. Så nu er der planlagt tre.

Ja, svendborgenserne er øjensynligt vilde med det danske rockpoporkester Katinka, som kommer til Sydfyn i slutningen af februar.

Oprindeligt var det meningen, at bandet skulle give én koncert på spillestedet Harders i Møllergade, men da den blev udsolgt inden for få uger, måtte arrangørerne lave en ekstra.

Billetterne til den forsvandt også hurtigt, hvorfor spillestedet er ude i en ekstra-ekstrakoncert. Og det er ikke sket før, meddeler booking- og pr-ansvarlig hos Harders, Mads Stephensen.

- Det er ret vildt. Vi har oplevet udsolgte koncerter flere gange, men det er første gang, vi har taget chancen og lavet tre koncerter i streg med samme kunstner, siger han.

Mads Stephensen forklarer desuden, hvordan koncertrækken har fået spillestedet til at lave et nyt tiltag, som man heller ikke plejer at gøre.

- Lidt for sjovt og lidt i alvor har vi valgt at lave en slags Katinka-festival, hvor vi åbner dørene i vores café før og efter koncerterne alle tre dage. Så kan man tage sin medbragte mad ind og spise sammen, inden man tager over og ser koncerten.