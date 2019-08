Ringmærker godt 1000 svaleunger: Peter Teglhøj giver dalende bestand en hjælpende hånd

Der er cirka 200.000 landsvaler i Danmark. Det lyder af mange, men det er intet imod svalens storhedstid i 1970. Siden dengang er bestanden reduceret med 70 procent. For få ynglesteder og færre insekter er årsagen, fortæller svaleentusiasten Peter Teglhøj, der hver sommer sætter svalereder op og ringmærker flere end 1000 unger for at give bestanden en hjælpende hånd.

- Landsvalen lever jo traditionelt i stalde på landet, hvor de er i sikkerhed for rovfugle, men i takt med at landbruget har effektiviseret, er adgangen til stalde blevet mindre, og det betyder, at mange af svalerne trækker mod byerne, hvor det dog er sværere at finde vand, mudderhuller og strå at bygge af. Derfor er det en hjælp til svalerne, når de ikke behøver at bruge energi på selv at bygge en rede, siger han.

Svalemoren skælder ud i luften over os. Den ved ikke, at Peter Teglhøj er en ven. For reden har han selv har sat op - han har faktisk sat svalereder op siden 2012.

- Den her er en uge gammel. Om 14 dage kan den flyve, og om en måned er den klar til at trække til Sydafrika, siger han og holder ungen i et bestemt ringmærkergreb med svalehalsen mellem langefinger og pegefinger.

Svendborg: Peter Teglhøj er vild med fugle. Vi møder ham ved tennisbanen bag SG Huset. Her har han sat svalereder op under udhænget på klubhuset og er i færd med at ringmærke de nyfødte svaleunger.

Antallet af svaler i Danmark er på retur. Traditionelt har de bygget rede om sommeren i stalde på landet, hvor de har fået deres unger, men adgangen til stalde er reduceret, og derfor trækker landsvalerne mod byerne, hvor der dog er mindre føde og redemateriale til rådighed. Derfor sætter Peter Teglhøj svalereder op i Svendborg; det har han gjort siden 2012.Siden 1970'erne er bestanden af landsvaler reduceret med 70 procent, så der i dag kun er cirka 200.000 i Danmark. Således er svalen - der tilhører spurvefamilien - ikke en truet fugl. Men bestanden går tilbage. I løbet af september samles svalerne og flyver til Sydafrika for at overvintre, men mange af dem når aldrig frem, fordi de går til på vejen. Kun 80 procent af alle svaleunger overlever det første år. De ældste svaler, man har registreret, blev cirka 10 år gamle. Marchhastigheden, når de er på langfart er 35-40 kilometer i timen. Et svalepar hjælper hinanden med at bygge rede og fodre ungerne, mens det kun er hunnen, der ruger på æggene.

Svære betingelser

Når reden bliver stillet til rådighed, slipper svaleparret for at bruge energi på redebyggeri. Så går energien i stedet til at få et større kuld unger og fodre dem, og det betyder i sidste ende, at flere unger kommer på vingerne.

- Cirka 80 procent af svalernes unger bliver ikke et år gamle. De går til. Men hvis svalen med lidt hjælp kan få 10 unger på to kuld hen over en sommer mod eksempelvis otte unger på to kuld, så vil det have en positiv betydning for svalebestanden, fortæller han.

Derfor sætter han rederne op. For at give svalerne en hjælpende hånd.

- 1500 ture med mudderklumper kræver det for et svalepar at bygge en rede, så det er meget energi, de bruger på det - især fordi der i byen kan være langt til byggematerialet. Så det giver mening for mig at gøre det her. Både for svalebestandens skyld, men også fordi, jeg kommer i dialog med mange mennesker, når jeg er rundt for at sætte reder op. Det kan jeg godt lide, siger Peter Teglhøj, der har sat svalereder op og ringmærket svaleunger i hele Svendborg.