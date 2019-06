Renoveret for 1,8 millioner kroner: Vejstrup Vandmølle genindviet til mølledagen

Vejstrup Vandmølle blev søndag genindviet efter at have været gennem en større renovering. Det er ægteparret Torben (i vinduet) og Hanne (i forgrunden), der ejer møllen. Foto: Henrik Nguyen.

Søndag eftermiddag blev Vejstrup Vandmølle indviet på ny efter at været blevet restaureret for i alt 1,8 millioner kroner.

Vejstrup: Stemmeværket med stigbord er skiftet ud, facaden er pudset op, malekarmen er udbedret, og der er kommet nye stensætninger, rækværk og bro. Og så er der lagt dræn hele vejen rundt om møllebygningen. Og nå ja, så er møllehjulene udskiftet. Vejstrup Vandmølle har været igennem lidt af en forvandling og har fået det, der let underspillet kan kaldes for en kærlig hånd. Derfor stod den ekstra skarpt, da den søndag eftermiddag blev indtaget af op mod 50 mennesker. Enkelte var mødt frem i anledning af den årlige Dansk Mølledag, hvor alle landets møller åbner for offentligheden, men flertallet var der nu nok for at tage del i genindvielsen af den 181-årige gamle mølle, som henover de sidste par år er blevet istandsat for i alt 1,8 millioner kroner.

Vejstrup Vandmølle Vejstrup Vandmølle ligger ved Vejstrup Å umiddelbart syd for herregården Vejstrupgård ved Vejstrup. Den er opført med to vandhjul og alt nagelfast mølleinventar samt markstensbelægningen foran vandmøllen.



Vandmøllen er fra 1838 og har siden 1959 haft status som fredet.



I 2014 besluttede Kulturarvsstyrelsen at udvide den eksisterende bygningsfredning på ejendommen til også at omfatte omgivelserne i form af stemmeværk med stigbord, malekarm, sliskerne, møllesøen med stensætninger, vejdæmningen med stensætninger, malerenden med stensætninger og det videre forløb i bagløbet til sammenløb med friløbet, friløbet fra møllesøen til sammenløbet med bagløbet vest for landevejen samt markstensbelægningen foran vandmøllen.



I 2015 satte de private indehavere af møllen, Torben og Hanne Christiansen, et restaureringsprojekt iværk, som netop er blevet afsluttet. Projektet kostede i alt 1,8 millioner kroner og blev realiseret med hjælp fra Slots- og Kulturstyrelsen samt en række fonde:



Fondene tæller A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fond, Energi Fyns Almene Fond, Sonningfonden, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond samt Bygningsbevaringsfonden af 1975.



Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen og Hanne og Torben Christiansen.

Det har været noget af et arbejde, Hanne og Torben Christiansen har været på de senere år med restaureringen, men det er det hele værd, forsikrer de. Foto: Henrik Nguyen.

Keder os aldrig Det er ægteparret Hanne og Torben Christiansen, som bor ved og ejer Vejstrup Vandmølle, og søndag kunne de endelig byde indenfor i den nyrenoverede vandmølle. - Vi har glædet os til det her, lyder det fra Hanne Christiansen. Til daglig står hun og manden for at vedligeholde både mølle og omgivelserne omkring, og det kræver ret meget arbejde, medgiver hun. - Hvert år bruger vi tre uger af vores sommerferie på det, så vi keder os aldrig. Det kan godt være, at vi begge har fuldtidsjob, men vi er altså også fuldtidsmøllere i vores fritid, siger hun med et smil. Kedet sig har de heller ikke de senere år, efter de i 2015 besluttede sig for at sætte et større restaureringsprojekt iværk. Det gjorde de for at fremtidssikre vandmøllen, der udover generel vedligehold og udskiftning af stråtaget hvert 10. år, ikke for alvor har fået gjort noget ved sig gennem længere tid, forklarer Torben Christiansen. - Sidst, vi skiftede møllehjulet, var vist 27 år siden, siger han.

Efter et lille tale fra møllehaverne blev der sat gang i de nye møllehjul - og de virkede. Foto: Henrik Nguyen.

Udvidet fredning Vejstrup Vandmølle har siden 1959 haft status som fredet, og ægteparret forklarer, at beslutningen om at give møllen en overhaling faldt sammen med, at Slots- og Kulturstyrelsen i 2014 udvidede den eksisterende fredning. - Dengang blev omgivelserne rundt om selve møllebygningen også fredet. Det var ikke noget, vi havde indflydelse på, men vi gjorde heller ikke indsigelser, for vi syntes jo, at det var en god idé, at man bevarede området også, fortæller Hanne Christiansen. - Derfor begyndte vi at tale om at lave det her projekt og undersøgte, hvad vi skulle gøre og fik styr på alle formaliteterne, siger hun og forklarer, at arkitekt Bendt Longmose fra C&W Arkitekterne siden blev tilknyttet og slog stregerne til projektet. Derefter gik det de ellers i gang med at søge diverse fonde om penge til sagen, og fire år senere står de altså her. Til genindvielsen med store smil på læberne. - Det er ret dejligt, at det er overstået nu, og møllen står færdig, for det har givet nogle søvnløse nætter undervejs, lyder det fra Torben Christiansen, mens Hanne forklarer, at de har måttet stå for en hel del selv i løbet af projektperioden. - Vi har selv skulle lave ansøgninger, og Torben har stået for koordineringen af tømmere og så videre. Og så har vi fået øvet os på vores tysk, da vi havde en tysk møllebygger, der ikke kunne dansk.

I alt er Vejstrup Vandmølle blevet restaureret for 1,8 millioner kroner. Foto: Henrik Nguyen.

En del af historien Det har dog været alt besværet værd, forsikrer Hanne og Torben Christiansen, der overtog Vejstrup Vandmølle for snart 31 år siden - faktisk fra Torbens far, Poul Christiansen, som de købte den af. - Møllerne er jo en del af vores kulturarv og var de første industrier. Så det har stor betydning at kunne videreføre det ved at sikre os, at møllen bliver bevaret, siger Torben Christiansen, der altså er opvokset på stedet. Og ifølge Hanne Christiansen er det nu engang ikke bare endnu en mølle i rækken, som de har ansvaret for. - Da Nationalmuseet skulle frede den, bemærkede Anders Jespersen (ingeniør og del af Nationalmuseets Mølleudvalg, red.), at den her lå i top 10 målt på beliggenheden, og at det var en af de bedst bevarede møller, fortæller Hanne Christiansen, der håber, at de med restaureringen sikrer møllen i mange år frem. - Vi satser på, at der udover almindelig vedligehold ikke skal gøres store ting de næste 25 år. Og til den tid bliver det nok ikke os, der skal gøre det.

Indvielsen faldt sammen med den landsdækkende mølledag, hvor samtlige møller i Danmark åbner for offentligheden. De fleste her - inklusiv arktitekt på projektet Bendt Longmose (med papiret) var der på grund af genindvielsen. Foto: Henrik Nguyen.

Det var Hanne og Torben Christiansens søn, Emil, der fik lov til at klippe snoren og indvie møllen søndag. Foto: Henrik Nguyen.