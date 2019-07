Ren prøve: Blåt flag tilbage ved Smørmosen

Thurø: Det blå flag er hejst igen på stranden ved Smørmosen på Thurø.

Resultatet af en analyse af badevandet lå klar tirsdag klokken 13.45, og prøven viste, at badevanden er rent. Det fortæller Birgitte Kring Frederiksen, der er afdelingschef i miljøafdelingen i Svendborg Kommune.

- Vi hejser nu det blå flag igen, og vi har også fortalt campingpladsen og ejerne af minigolfbanen, at vi har fået en ren prøve, fortæller Birgitte Kring Frederiksen.

Kommunen har siden søndag formiddag frarådet badning fra stranden, efter at en pumpestation fra Svendborg Vand og Affald lørdag aften satte ud. Det udløste en mistanke om, at uheldet kunne have forurenet badevandet ved Smørmosen, og på den baggrund blev badning frarådet.

Ejeren af Thurø Minigolf, Lars Holmegaard, var mandag ude og beklage sig over, at en analyse af badevandet ved Smørmosen først blev lavet mandag eftermiddag - mere end to døgn efter, at uheldet blev opdaget.

Birgitte Kring Frederiksen har forklaret, at man forsøgte at få lavet en prøve søndag - uden held. Hun fortæller også, at kommunen nu har indkaldt til et evalueringsmøde, hvor man vil undersøge, om det er muligt at handle hurtigere i sager som den fra Smørmosen.