Elever med for højt fravær på Svendborg Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium fik fredag i sidste uge brev om, at de skal møde op på skolen, selvom de er syge, for at skolen kan vurdere om de virkelig er syge. Det skabte debat, og nu bløder skolen kravet lidt op.

- Vi er lige ved at sende en præcisering ud til vores elever. Vi har selvfølgelig i bagklogskabens ulideligt klare lys fået udtrykt os lidt vel firkantet. For det er selvfølgelig ikke meningen, at vi som skole skal vurdere, hvorvidt en elev har influenza eller dårlig mave eller andet. Det skal en læge, siger han.

Misforståelsen opstod efter skolen fredag i sidste uge sendte et brev ud til nogle af sine elever, hvor det fremgik, at i tilfælde af sygdom skulle de enten møde op på skolen til en vurdering af, om de virkelig var syge, eller fremvise en lægeerklæring på, at de var syge.

Svendborg: Elever med særligt højt fravær på Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium i Svendborg skal alligevel ikke møde op, hvis de er syge, for at blive vurderet af en studievejleder.

Venlig hensigt

Ifølge Søren Rasmussen var hensigten med brevet at række en hjælpende hånd ud til de elever, der har svært ved at få passet skolen og møde op til timerne.

- For fravær er jo meget komplekst, og ofte handler det ikke om influenza eller dårlig mave. Det kan også være, at man har ondt i livet. Måske er mor og far ved at blive skilt eller det knager med kæresten. I sådan en situation kan det faktisk være rigtigt godt ikke at melde sig syg, men i stedet komme ned at snakke med en af vores gode studievejledere.

- Så det er egentligt sådan det skal forstås. Og det kan vi jo godt her bagefter se, at vi er kommet lige lovlig uheldigt afsted med at få udtrykt i det brev, og det skriver vi ud til vores elever her torsdag formiddag, så de ved, hvad det rent faktisk er, vi mener, siger Søren Rasmussen.

Han fortæller, at det langt fra er nyt, at man på skolen har elever, der er på kontrakt og dermed er underlagt særlige krav. Hvor mange, der er på kontrakt, varierer, men Søren Rasmussen anslår, at det drejer sig om godt og vel 10 elever.

- Og det har vi faktisk rigtig god succes med på skolen. Det har haft en positiv effekt. Vi har faldende fraværsprocenter i indeværende skoleår sammenlignet med sidste år. Det handler om at undgå, at eleven får yderligere fravær, sådan at vi kan fastholde eleven i et aktivt studiemønster, siger Søren Rasmussen og fortsætter:

- Nogle elever beder frivilligt om at komme på kontrakt, fordi de har svært ved at motivere sig selv til for eksempel at komme op om morgenen og i skole. Så har de bedt os om at komme på sådan en kontrakt, hvor de skal ind at hilse på studievejlederen eller studieadministrationen, når de kommer om morgenen. Og det virker faktisk rigtig godt, fortæller han.