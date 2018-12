Rektor på Søfartsskolen jubler: Ny uddannelse er på vej til Svendborg

Svendborg: Nok er Svendborg en søfartsby, men hidtil har man måtte nøjes med at kunne uddanne sig til ubefaren skibsassistent, mens uddannelsen som befaren skibsassistent har krævet, at man drog til Nordjylland.

Men det bliver anderledes nu.

Fredag offentliggjorde Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, at også Svendborg Søfartsskole allerede fra årsskiftet kan udbyde uddannelsen som befaren skibsassistent.

- Det er rigtig fedt. Vi har manglet at få hele paletten inden for søfartsuddannelser, og det får vi nu, siger forstander på Svendborgs Søfartsskole, Jens Frederiksen og fortsætter:

- Vi kan ikke nå at starte et hold allerede til januar. Planen er at første hold starter til august, siger han og oplyser, at uddannelsen tager to gange 20 uger på skolebænken med et praktisk forløb, hvor man har hyre på et skib i 18 måneder ind imellem de to skoleforløb.