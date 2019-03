Rekordmange deltagere: Sydfynsopvisningen fylder idrætscenter med gymnaster

I weekenden den 2. og 3. marts inviteres publikum ind i Svendborg Idrætscenter for at opleve to dage spækket med gymnastik i alle genre og niveauer.

Svendborg: Det er igen blevet tid til Sydfynsopvisningen, der i år sætter deltagerrekord med 4600 gymnaster. Deltagerne vil springe og danse i Svendborg Idrætscenter lørdag og søndag den 2. og 3. marts.

Publikum er velkomne begge dage og vil kunne opleve et bredt udsnit af gymnastikkens verden, fortæller formand i arrangementsgruppen Sara Rosager Mortensen.

- Det er et oplagt sted at tage hen som familie. Der er noget kaldet "åbent gym", hvor man kan gå ind og hoppe og springe, hvis man ikke vil se opvisning hele tiden. Der er også et gratis arrangement lørdag aften, hvor man kan se uddrag fra en danseforestilling og lytte til livemusik.

- Der er så meget god energi og forskellige typer af opvisninger. Der er alle genre lige fra begyndere til øvede. Der er alt fra dansehold, akrobatik til rytmisk gymnastik. Derfor er det dejligt, at vi kan samle så meget forskelligt under et tag, hvor alle deltagere er fuldstændigt ligeværdige. /rashe