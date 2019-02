Rekordmange besøgende til Suppens Dag: Bød på suppeforelskelser og fiskecappuccinos

Svendborg: Svendborgenserne er vilde med suppe.

Det må være konklusionen, efter Suppens Dag kunne melde fuldt hus og mere til lørdag.

- Vi fik tæsk. Besøgsantallet var næsten fordoblet i forhold til sidste år, og vi måtte lukke ned for flere besøgende klokken et, fortæller projektleder Mikael Hansen fra foreningen Kulinarisk Sydfyn, der står bag arrangementet.

Allerede forrige år voksede arrangementet ud af lokalerne i Maritimt Center med over 700 besøgende, og det blev i år for første gang afholdt i Rundbuehallen. I alt besøgte 1294 suppeslubrende svendborgensere Frederiksø.

- Vi bestræber os på at lave et hyggeligt arrangement, som alle kan deltage i. Restauratørerne laver nogle fantastiske supper, som folk er glade for at smage på, og så er de samtidig glade for, at de kan stemme. Sådan noget som Masterchef og Den Store Bagedyst er jo oppe i tiden, og her kan folk selv få lov til at være med til at vurdere.