Svendborg: Fredag klokken 12 var der deadline for at søge de videregående uddannelser i Danmark. Her var SIMAC den uddannelsesinstitution med den anden højeste procentvise stigning i antallet af førsteprioritetsansøgere siden 2018. Antallet er i år 172, hvilket er en stigning på 27 procent.

Det vækker glæde hos direktøren i SIMAC, Jesper Bernhardt, der fik nyheden i hans sommerferie.

- Det er rigtig, rigtig positivt. Det er fantastisk, at så mange unge har fået øje på vores uddannelser. De unge, der har søgt ind hos os, har valgt nogle uddannelser med fantastiske fremtidsperspektiver.

- Eksempelvis uddannelsen som maskinmester er Danmarks bredeste uddannelse. Der er under to procents ledighed og gennemsnitslønnen er 60.000 om måneden. Det er ganske fint for en uddannelse, der varer fire et halvt år, forklarer direktøren.

De fleste tænker, at SIMAC er en maritim uddannelsesinstitution, der uddanner til sejlads på de syv have. Og det gør de også, men de leverer også i høj grad arbejdskraft til fastlandet, slår Jesper Bernhardt fast.

- 80 procent af de danske maskinmestre arbejder på land og har ikke noget med det maritime at gøre. Når vi snakker om at løse udfordringer på områder som energi, forsyning, genanvendelse og bæredygtighed er maskinmestrene en af nøglerne, forklarer han.