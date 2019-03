Regeringen og DF afsætter 125 millioner til forbedringer af Rute 9

Sydfyn: Onsdag formiddag præsenterede regeringen sammen med Dansk Folkeparti en ny aftale, hvor man vil investere sammenlagt 112,7 milliarder kroner i infrastrukturprojekter i Danmark.

I aftalen er Sydfyn også blevet tilgodeset, da man i aftalen blandt andet er enige om at afsætte 125 millioner kroner til forbedringer af Rute 9, og det er den fynsvalgte politiker Mai Mercado (K) godt tilfreds med.

- Alle dem, jeg taler med fra det sydfynske, giver jo klare meldinger om, at der er udfordringer tværs over Tåsinge. Og det er jo det, jeg har lyttet til, når jeg har været med til at presse det her igennem, siger hun.

I aftalen står der at "Aftaleparterne er enige om at afsætte 125 millioner kroner til kapacitetsforbedringer på Rute 9 ved Nørreballe, Lolland og yderligere 5 millioner kroner til undersøgelse af mulige fremkommelighedstiltag på resten af strækningen."

Det kan umidelbart give indtryk af, at det hovedsageligt er Lollands-siden, der vil blive tilgodeset med projektet, der efter planen skal sættes i gang i 2024, men det mener Mai Mercado ikke, at man skal frygte.

- Sådan læser jeg det slet ikke, for der står jo også, at det konkrete projekt vil afvente resultatet af analysen, og vi ved jo, at der er store udfordringer på Fyn-siden, og derfor kommer jeg jo også til at følge det her tæt undervejs, siger hun med henvisning til, at ud af de 125 millioner kroner til projektet skal de fem millioner kroner bruges til at udarbejde en analyse af behovet på strækningen for på baggrund af den at prioritere forbedringerne.