Regeringen favoriserer Lolland i ny aftale om forbedringer af Rute 9

Sydfyn: 125 millioner kroner til forbedringer af Rute 9. Det er hvad regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at kaste efter vejstrækningen fra Svendborg over Langeland til Maribo.

De 125 millioner kroner lander dog ikke i fynsk muld, da pengene i aftaleteksten er øremærket til forbedringer på Lolland, der efter planen sættes i gang i 2024. Det bekræfter transportministerens særlige rådgiver, Kasper Strassmann.

Hvis Rute 9 skal forbedres på den fynske side afhænger det, om en forundersøgelse til en værdi af fem millioner kroner viser, at der er behov. Og efterfølgende skal midlerne til arbejdet findes i en dertil afsat pulje på i alt 5,6 milliarder kroner.

Alligevel ser byrådsmedlem Lars Erik Hornemann (V) - der i sin tid som borgmester i Svendborg har arbejdet for en opgradering af Rute 9 - muligheder i regeringens aftale.

- Det er på Lolland, der er mest behov for, at man får gjort noget. Desuden vil denne aftale formentlig skubbe på i forhold til, at man kan arbejde videre med den fremskudte færgehavn, siger Lars Erik Hornemann med henvisning til planerne om at skubbe færgehavnen på Lolland ud i vandet for på den måde at reducere sejltiden mellem Lolland og Langeland.

- Desuden får vi med forbedringer på Lolland jo også en bedre forbindelse for vores erhvervstrafik til Femern. Så det har bestemt en positiv betydning, at man forbedrer Rute 9, selvom det i første omgang sker på Lolland. Og så er der jo lagt op til, at vi på et tidspunkt kan søge nogle midler til at afhjælpe nogle af de flaskehalse, vi har ned over Tåsinge, så det er positivt, siger Lars Erik Hornemann.