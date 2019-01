Red Barnet hjælper børn i Svendborg til et bedre skoleliv

Svendborg: Klappen går ned. Matematikstykket er uløseligt.

Nogle børn løber panden mod læringsmuren, når de kommer i skole, og det vil frivillige i Red Barnet gøre noget ved med et nyt projekt.

En ny læringscafe på Vestre Skole skal være med til at vække lysten hos børn, der har problemer med skolelivet.

Læringscaféen drives af frivillige fra Red Barnet Ungdom og er en del af partnerskabet 'Mod på skolelivet' mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom.

Partnerskabet skal give fagligt og socialt udsatte børn lyst til læring, kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og bedre muligheder for at få det liv, de ønsker sig, lyder det i en pressemeddelelse.

Læringscafeen på Vestre Skole er et frivilligt tilbud til børn der går på mellemtrinnet, og her supplerer engagerede unge frivillige lærernes arbejde ved at hjælpe børnene til at lære på aktive og alternative måder.

De frivillige møder børnene i et miljø uden præstationskrav, hvor børnene kan øve sig i det de synes er svært, fra tysk grammatisk til gruppesamarbejde.

Ida Rubæk er frivillig projektleder for læringscaféen på Vestre Skole, og hun glæder sig til at gøre en forskel.

- Jeg blev frivillig, fordi jeg tror og håber jeg kan gøre en stor forskel for børnene i læringscaféen. Jeg har sabbatår nu, hvor jeg arbejder for mentordanmark. Det har været en øjenåbner for mig, at man kan gøre en kæmpe stor forskel for børns udvikling gennem en ung-til-ung-relation. Derfor er det ekstra givende, at være med til at hjælpe de børn, der måske ikke har de samme økonomiske ressourcer, når de skal have hjælp til deres lektier, siger hun.