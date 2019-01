Reception markerer håndsrækning til unge med psykiske problemer

Svendborg: Sind Ungdom inviterer til åbningsreception i organisationens nye lokaler i kursuscenteret og mødestedet Impuls i Svendborg.

Lokalerne skal danne ramme for organisationens ungdomsklub, hvor psykisk sårbare unge i alderen 16-35 år i Svendborg kan mødes, deltage i fælles aktiviteter eller blot være.

Åbningsreceptionen finder sted den 30. januar mellem klokken 16 og 18.

Ungdomsklubben er etableret som følge af en stigende efterspørgsel, da flere og flere unge møder psykisk sårbarhed og oplever at mangle et tilbud, hvor de kan komme uden visitation og indgå i et trygt, rummeligt og ligeværdigt fælleskab. /anwni