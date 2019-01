Ramte skilt og forsøgte flugten: Spritbilist pågrebet i Svendborg

Svendborg: Lørdag morgen havde en 31-årig mand fra Svendborg fået en tår over tørsten, da han satte sig ud i sin bil og besluttede at køre afsted.

Ifølge politiets døgnrapport kom den 31-årige klokken 4.05 kørende ad Ørbækvej ud af byen, men da han tog et kraftigt højresving ad Norgesvej, stod der en vigepligtstavle i vejen. Sammenstødet med skiltet medførte, at forruden på bilen blev kraftigt beskadiget, hvorfor den 31-årige af bilen standsede og forsøgte at tage flugten til fods.

Han blev dog løbet op af betjente og pågrebet.