Radikale på Christiansborg kæmper for cykelsti langs Hvidkilde Gods

Lørdag er der borgermøde på Hvidkilde Gods om mulighederne for at få etableret en cykelsti langs Hvidkilde Gods og sø for at forbinde Svendborg med Ollerup. Radikales folketingskandidat i det sydfynske, Rasmus Helveg Petersen, dukker op til mødet og fortæller, at den radikale folketingsgruppe allerede har sat strækningen på partiets prioriterede liste over kommende cykelsti-projekter.

Ollerup: Den radikale folketingsgruppe har allerede sat cykelstien langs med Hvidkilde Gods og søen på partiets prioriterede liste, når Christiansborgs politikere til næste år skal forhandle, hvordan midler fra den såkaldte cykelpulje skal fordeles.

Det fortæller Rasmus Helveg Petersen, der er radikal folketingskandidat og i øjeblikket vikarierer i Folketinget for Zenia Stampe, der er på barsel.

- Det betyder bare, at de til enhver tid siddende radikale, der kommer til at sidde i Folketinget og fortælle, hvad De Radikale har af ønsker, de vil sige, at "vi vil have denne cykelsti". Så det er simpelthen et prioriteret ønske fra partiet, når vi kommer til de her forhandlinger, siger Rasmus Helveg Petersen og fortsætter:

- Det er et godt sted at starte, synes jeg, og det er da før sket, at vi har fået vores vilje i sådan en forhandling. Men det er stadig en forhandling, og hvis samtlige andre partier siger, at de hellere vil bygge en omfartsvej ved Mariager, så bliver det jo sådan.