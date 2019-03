Rådet for Socialt Udsatte kritiserer Venstre i skarpe vendinger for planer om at lukke Den Blå Lagune

Formand i Rådet for Socialt Udsatte Annette Blynél er vred over, at Venstre vil lukke Den Blå Lagune på Nordre Kaj. Hun mener, at Venstre burde lægge op til en proces, hvor man i fællesskab finder ud af, hvor de socialt udsatte, der holder til i lagunen, så skal gå hen. Arkivfoto: Søren Skarby

Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Annette Blynél er vred. For Venstre foreslår nu at lukke Den Blå Lagune på Nordre Kaj. Og hvor skal de socialt udsatte så gå hen. Hun efterlyser samarbejde i arbejdet med at finde et nyt sted til brugerne af lagunen.

Svendborg: - Jeg er vred. Meget vred. Sådan lyder det fra Annette Blynél, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte i Svendborg, og udtalelsen kommer efter, at Venstre på det kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget foreslår at lukke Den Blå lagune, fordi der bliver solgt hash til unge derfra. Ifølge Annette Blynél var Rådet for Socialt Udsatte sammen med politikere og forvaltningen i Svendborg Kommune nemlig i gang med - i samarbejde med brugerne af Den Blå Lagune - en proces, hvor man skulle se, om man kunne finde et alternativ til lagunen. - Så læser jeg pokker mig i går, at Venstres gruppe nu sniger sig bag om det hele og laver et dagsordenspunkt, hvor man skal lukke uden involvering af nogen som helst, hverken Rådet for Socialt Udsatte eller brugerne. Og det blev jeg vred over. Meget vred over, siger hun og fortsætter: - Jeg bliver vred over den tilgang, de har til mennesker, der lever på kanten og over, at Venstre gør sådan bag om det hele på trods af den proces, som vi bilder os ind, vi har i samarbejde med både forvaltning og politikerne, og så pludselig ser vi sådan et dagsordenspunkt, siger Annette Blynél.

Plads til alle For Rådet for socialt Udsatte er det netop vigtigt, at brugerne af Den Blå Lagune kommer med på råd, når der skal findes et alternativ til lagunen på Nordre Kaj. - Hvis ikke man gør det i samarbejde med dem, så finder de bare selv en plads, og det er ikke sikkert, at det er det mest hensigtsmæssige. Og i hendes øjne er det ikke en mulighed, at man ikke finder et nyt sted, hvis Den Blå Lagune skal lukke. - De skal ikke puttes væk i en krog, for de har også ret til at være synlige og til at være dér, hvor der er liv. De har meget af deres sociale liv på gaden, og de har meget af deres netværk der, og det skal de have ret til at fortsætte med. Hun pointerer, at nok kan der være et problem med unge, der køber hash i Den Blå Lagune. Men det er ikke ensbetydende med, at man bare skal lukke stedet uden at tage hensyn til de social udsatte borgere på kanten af samfundet, der bruger stedet i det daglige. - Man må arbejde seriøst med at finde ud af, om der er et problem eller ej med unge, der køber hash der, og så må man sætte noget i gang i forhold til det, men en løsning skal da ikke være på bekostning af brugerne af Den Blå Lagune, slutter hun.