Svendborg: Det er tre måneder siden, at Margit Lolk begyndte med morgen-qi gong på stranden i Christiansminde.

Og forleden mødte 27 morgenfriske deltagere op for sidste gang til en energi-indsprøjtning for krop og sjæl. Der har deltaget 855 personer i løbet af sommeren.

Det har været en travl sommer for Margit Lolk, som udover undervisningen i Christiansminde også har været vært eller guide for busselskaber fra hele landet, som har været med på et af de populære minikrydstogter i Det sydfynske Øhav, men der mangler endnu tre grupper, før Margit kan holde ferie i Det græske Øhav.

Derefter går det løs med undervisningen indendørs i Bagergade 67D i Svendborg fra mandag 23. september, hvor man kan få rørt kroppen med bevægelse og qi gong.

Onsdag 25. september er der fra kl. 15 senior qi gong og derefter qi gong med de såkaldte fem tibetanere, og som noget nyt er Margit Lolk også en del af et team, som skal undervise kommunens hold for syriske kvinder.

- Det er en spændende opgave, som jeg glæder mig meget til, fortæller Margit Lolk i en pressemeddelelse.

For tredje gang arrangerer hun og Senior Velvære en forkælelsestur til kurbyen Kolobrzeg i Polen. Det bliver 24.-28. februar. 2020.

- Det er en fantastisk tur til billig penge inklusiv mad, velværebehandlinger, qi gong for de morgenfriske, udflugt og andet, og så er der påstigning i Svendborg, men man skal være hurtig med tilmeldingen, da der er begrænsede pladser, fortæller den travle Margit Lolk.