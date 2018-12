Publikumstræffer: Nyt fødevaremarked vender tilbage

Svendborg: Det bliver også muligt at hente anden, julemedisteren, mandelgaven og juletræet i de gamle rundbuehaller på Frederiksøen til næste år.

Interessen for weekendens forsøg med et julefødevaremarked viste sig at være så stor, at Kulinarisk Sydfyn og Byens Gårdbutik allerede har bestemt sig for at vende tilbage om et år. Det fortæller Mikael Hansen, der er projektleder i Kulinarisk Sydfyn.

- Vi skal lige drøfte det på et bestyrelsesmøde i januar, men med den store interesse, der har været, tør jeg godt love, at det her er noget, der kommer igen, siger Mikael Hansen.