Svendborg: På torsdag 11. juli klokken 11 stiller beboere i Skattergade sig på ny på barrikaderne for at markere deres utilfredshed med, at deres gade siden 2011 har været delt i to.

Dengang blev jernbaneoverskæringen i midtbyen lukket af med hegn, hvilket altså medførte en deling af Skattergade og en række utilfredse beboere.

De har derfor hvert år på datoen mødtes ved jernbaneoverskæringen og holdt en lille officiel seance for at gøre opmærksomme på, at de stadig ønsker overskæringen åbnet. Og det er det, de gør igen torsdag for niende gang.

Interesserede kan møde op på vendepladsen i den sydlige del af gaden, hvor der vil være sange og taler. Årets hovedtaler bliver keramiker Ulla Sonne. /heng