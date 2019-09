Promille på 2,88: Bilist fik konfiskeret bilen på Siødæmningen

Svendborg/Siø: En 44-årig mand fra Svendborg mangler sin bil for tiden.

For ifølge døgnrapporten fra Fyns Politi slingrede han så voldsomt, da han var på vej over Siødæmningen klokken 20.51 søndag, at et par andre trafikanter besluttede at få ham bragt til standsning.

Det lykkedes, og da deres vurdering var, at han var åbenlyst beruset, besluttede de at tilkalde politiet. Og vurderingen var ikke helt ved siden af, konstaterede betjentene.

For da de bad den 44-årige om at puste i alkometeret, viste det en promille på massive 2,88, og derfor blev han anholdt. I samme moment blev hans bil konfiskeret, hedder det i døgnrapporten.

/finn