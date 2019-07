Det bliver Praksis Arkitekter fra Tåsinge, som får til opgave at opføre et nyt besøgscenter for Stevns Klint Unesco Verdensarv i Boesdal Kalkbrud.

Tåsinge/Stevns: Praksis Arkitekter har endnu engang vundet en ny, stor opgave.

Arkitektfirmaet med base på Tåsinge, som fornylig stod for at genopbygge det legendariske Svinkløv Badehotel, får således ansvaret for at opføre et nyt besøgscenter for Stevns Klint Unesco Verdensarv i Boesdal Kalkbrud.

Et projekt til 90 millioner kroner.

- Vi ønskede os et besøgscenter i verdensklasse, og det projekt, vi har valgt, lever op til forventningerne, forklarer formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, Per Røner, i en pressemeddelelse, hvori det forklares, at Praksis Arkitekter vandt foran tre andre tegnestuer, der også deltog i arkitektkonkurrencen.