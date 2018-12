Et udvalg af gravide kvinder tilknyttet Svendborg Sygehus får lov at lære den jordemoder, de skal føde med, at kende allerede under graviditeten. Den nye ordning "Kendt jordemoder" skaber tryghed allerede før fødslen, oplever de kvinder, der skal føde med ordningen i løbet af de kommende måneder.

Svendborg: For alle kvinderne, med undtagelse af en enkelt, er det første gang. De venter et barn, og inden længe skal det ud. Ud af dem og ud i deres verden.

Alt er ukendt. Bare ikke jordemoderen.

Kvinderne, der er forsamlet her rundt om den opredte fødebriks på stue 5 på Svendborg Sygehus' fødeafdeling, er alle håndplukket til en ny form for fødselsforberedelse. "Kendt jordemoder" hedder ordningen, som netop har haft debut på Svendborg Sygehus og i al sin enkelhed går ud på, at de gravide kender den jordemoder, de skal føde med. Gennem graviditeten er de blevet fulgt af den samme jordemoder, og i fødselsforberedelsen møder de gravide de tre jordemødre, som står for ordningen. En af dem bliver den jordemoder, de skal føde med. Det ved de med sikkerhed, for vagtplanen er lagt sådan, at der altid vil være en af de tre på arbejde.

Den tryghed, det giver, er hele baggrunden for, at ordningen blev søsat 1. september, forklarer Dorthe Larsen, der er den ene af de tre jordemødre i ordningen. Den retter sig dels mod de kvinder, der skal føde hjemme, dels kvinder, som tidligere har haft en kompliceret fødsel eller af andre årsager har brug for ekstra tryghed under graviditeten og fødslen.

- Hvis man for eksempel har haft en kompliceret fødsel tidligere, laver man en fødeplan for den kommende fødsel. Og der betyder det meget, at det er den, der har lavet den fødeplan, der kommer og føder med en. Hvis man er sårbar på en eller anden måde, betyder det også meget, at man skal føde med en jordemoder, der ved, hvad der gør en bange eller utryg, forklarer jordemoderen.

I aften står fødselsforberedelsen på rundvisning på fødegangen på sygehuset. De gravide og deres mænd skal se de stuer, hvor nedkomsten skal foregå. Det er inden for de fire hvide vægge, at ordningen viser sit værd, mener Dorthe Larsen.

- Det betyder rigtig meget kemimæssigt, at man kender hinanden, når man er på den stue. Man behøver ikke spore sig ind på hinanden. Det er ikke noget, jeg har dokumentation for, men tanken er, at det giver en bedre og nemmere fødsel. Jo mere tryg man er, jo bedre kan man slappe af og lade kroppen arbejde, mener hun.