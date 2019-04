Projekt fik dødsstødet - et skridt nærmere en cykelsti ved Hvidkilde

Lørdagens debatmøde om en cykelsti ved Hvidkilde Gods gav iniativgruppen bag noget at arbejde med - og det blev samtidig klart, hvad der næppe er muligt.

Hvidkilde: Anders Krogh fra Mynderup har boet i København i 10 år, så når det kommer til at cykle i tæt trafik, hører han ikke til de pjevsede. Alligevel håber han, der snarest bliver lavet en eller andet cyklistorienteret løsning ved Hvidkilde Gods. - Jeg cyklede der hver dag i en periode, men holdt op efter omkring tre måneder. Det er ikke rart, når bilerne er så tæt på, og slet ikke om morgenen og om aftenen, når det er mørkt. Og derfor begyndte jeg at cykle syd om det hele i stedet, siger Anders Krog, som er i færd med at uddanne sig til snedker på Svendborg Erhvervsskole og er til debatmøde i riddersalen på Hvidkilde Gods for at høre, om en cykelsti forbi godset rykker et skridt nærmere.

Sagen kort Vejdirektoratet var i 2009 klar med en plan om at anlægge en omkring 2,4 kilometer lang cykelsti omkring Hvidkilde Gods og Sø.Stien skulle ligge otte-ni meter inde på Hvidkilde Gods' mark, eller også skulle hele alléen ryddes for træer.



Greven, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet protesterede, og i stedet blev der talt om en løsning, hvor cykelstien gik syd om søen. Projektet blev skrinlagt.



I 2015 spøgte cykelstien på ny, da repræsentanter fra kommunen og Vejdirektoratet mødtes med greven for at finde en løsning, ligesom daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) lagde vejen forbi for at besigtige området.Et nyt projekt til omkring 43 millioner kroner blev siden fremlagt, men altså ikke ført ud i livet.Sidste år stillede Jesper Kiel (EL) spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA), om Vejdirektoratet havde råd til at anlægge en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Det var der ikke, lød svaret.Nu har Cykelstigruppen,Forum 5762 bragt sagen på banen igen, og derfor var der stormøde på Hvidkilde Gods lørdag.

Anders Krogh (i midten) har opgivet at cykle forbi Hvidkilde, fordi det er for farligt, så han fulgte interesseret med. Foto: Katrine Becher Damkjær

Den hoppede greven ikke på Philip Rasmussen var en af dem, der fik ordet. Han er arkitekt i By og Landskab og har lavet et projekt, hvor dele af cykelstien løber på en bro ude i Hvidkilde Sø, mens andre dele går igennem godsets have. En pris på det havde Philip Rasmussen ikke. Men han understregede, at det på så følsomt et sted som Hvidkilde er vigtigt at være ambitiøs og ikke ty til lette løsninger, og det fik han bifald for. Bare ikke fra grev Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. - Den hopper jeg ikke på. Der vil være alt for meget kulturarvstab, og alléen skal oven i købet fældes. Det er "no go", sagde greven, der desuden kundgjorde, at han ikke gav projektet "en kinamands chance". Han var ikke alene om at feje det af bordet. Ellen Warring, der er formand for Kulturmiljøråd Fyn, påpegede, at løsningen ligesom andre, der indebærer et cykelstiforløb forbi godset, vil kollidere med alle mulige fredninger og bestemmelser og alene af de grunde ikke vil kunne gennemføres med Kulturmiljøråd Fyns velsignelse. Også Land og By Sydfyn-formand Rudi Rusfort Kragh samt Dansk Naturfredning Sydfyn-bestyrelsesmedlem Christina Åkerman udviste skepsis. Og mere til. - Her skal ikke fældes alléer eller bygges broer ude i vandet. Det vil ødelægge et fantastisk miljø, sagde Christina Åkerman, mens Rudi Rusfort Kragh kaldte løsningen "dyr og et voldsomt angreb på natur og kulturmiljø" og desuden undrede sig over, at spørgsmålet om fredninger sjældent bliver nævnt, når der bliver diskuteret cykelsti ved Hvidkilde.

Omkring 150 fyldte riddersalen på Hvidkilde Gods. Foto: Katrine Becher Damkjær

Syd om søen Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er generelt ikke fan af at føre cykelstien snært forbi godset. - Det kan gøres meget mere intelligent, sagde han og fremviste et projekt, hvor cykelstien føres syd om Hvidkilde Gods og Sø. Og han understregede, at han ikke har skjulte bagtanker. - Meget af det ligger på egen jord. Der er ikke tale om, at jeg skubber noget ind til naboen, sagde greven.

Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er ikke fan af en løsning, hvor en cykelsti føres ud på en bro i Hvidkilde Sø og gennem godsets have. Her er i han i snak med folketingsmedlem Rasmus Helveg (R). Foto: Katrine Becher Damkjær

Hvad med en omfartsvej? Det konservative byrådsmedlem Palle Fischer kom også på banen. Han fortalte, at hans parti har foreslået, at Svendborg Kommune lægger billet ind på en omfartsvej syd om Hvidkilde Sø, hvilket ville give mulighed for kun at lade cyklister, fodgængere og beboere færdes ved Hvidkilde. Et flertal i byrådet stemte imidlertid forslaget ned, hvilket Palle Fischer havde svært ved at forstå, og i riddersalen fortalte Bruno Hansen (SF) hvorfor. - Vurderingen var, at en omfartsvej ville have alt for lange udsigter. Vi er nødt til at fokusere et sted og holde fast i et projekt, og lige nu er det, at vi skal have en vej, som er sikker for cyklister, sagde han, og også borgmester Bo Hansen (S) og den fynske folketingspolitiker Erling Bonnesen anførte, at skal regeringen afsætte penge, så er det vigtigt, at modtagerne er enige om ét projekt.

Jesper Fabricius (tv.) fra Cykelstigruppen, Forum 5762 og folketingsmedlem Rasmus Helveg Petersen (R). Foto: Katrine Becher Damkjær

Udvid dæmningen og plant nye træer Efter mødet oplyste Arne Ebsen fra Cykelstigruppen, Forum 5762, at gruppen nu har fået lidt at arbejde med, og at ambitionen nu er at blive enig om en løsning, som kan anbefales til byrådet. Arne Ebsen erkendte, at projektet, hvor stien føres ud på bro i søen og gennem godsets have, nok ingen gang har på jord. Men han er trods grevens skepsis ikke klar til at droppe drømmen om at få ført en cykelsti tæt forbi godset. - Jeg tror, en løsning kan være, at vi udvider dæmningen ved godset og planter nye træer på alléen, så der bliver plads til en cykelsti, sagde Arne Ebsen. På det tidspunkt havde Anders Krogh fra Mynderup forlængst forladt riddersalen, men vi nåede at få hans mening. - Jeg synes, der var en god dialog, og jeg tror, der bliver fundet en god løsning. Om det så bliver den ene eller anden, er svært at sige, men det er et smukt sted, og jeg er ikke interesseret i, at en cykelsti skal ødelægge det, lød det.

Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og sønnen Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Foto: Katrine Becher Damkjær