Programmet er klar: Svendborg Graphic fyldt med girlpower

Stærke kvinder, stærke animatorer og noget for både de frankofile tegneseriefans og computerspillerne. Svendborg Graphic 2019 er klar med program for festivalen i slutningen af januar.

Svendborg: En verden af spil, tegneserier og animation folder sig ud over Svendborg, når festivalen Svendborg Graphic 2019 fylder uge 5 med en lang stribe af aktiviteter for alle dem, der har passion for den verden.

Det er anden gang, festivalen bliver holdt, og denne gang er girlpower et af temaerne. Pernille Ørum er derfor hovednavn. Pernille Ørum, der repræsenterer en udvikling i retning af langt flere kvindeskikkelser inden for både spil, tegneserier og animation, har arbejdet for Disney, Warner Brothers og Mattel, og senest er hun blevet hyret til at tegne figuren Hitgirl - en sej, 12-årig pige, der gør det som snigmorder. Under festivalen kan man opleve Pernille Ørum talent foldet ud, når hun tegner live for publikum, eller når man i en workshop selv kan få lov at tegne sammen med hende.

Girlpower-temaet kommer også til udtryk andre steder i festivalens program, blandt andet ved at man kan blive klogere på kvindeerotiske spil fra Lovable Hat Cult eller høre et samtaleforedrag om #metoo-bevægelsen i den visueller verden.