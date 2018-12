Programmet er klar: Giant Steps fylder foråret med musik

Vinterjazzfestival, en eksklusiv koncert med fire levende legender og musik med "De onde" for børn. Det og meget mere er på musikforeningen Giant Steps' plakat for det kommende forår.

Svendborg: Foråret bliver fyldt med musik. I hvert fald hvis man går i hælene på Giant Steps.

Programmet for musikforeningens kommende sæson er nu lanceret, og ikke færre end 20 koncerter vil pible frem i takt med lyset.

Den nye sæson bliver skudt i gang med Vinterjazz 2019 - en landsdækkende festival, som Giant Steps har fået tradition for at være en del af. Torsdag 24. januar kan man derfor varme sig ved fire levende danske jazzlegender, der ganske eksklusivt er gået sammen og har skabt en koncert for at åbne Giant Steps' forårssæson. Det er Alex Riel, Palle Mikkelborg, Bo Stief og Carsten Dahl, der spiller for, inden rækken af koncerter fortsætter frem til begyndelsen af juni.

Giant Steps' jazz- og verdensmusikkoncerter vil også i det kommende forår have hjemme på Arne B, og det vil fortsat være torsdag aften, man kan forkæle sjælen med nye og velkendte toner. En enkelt lørdag eftermiddag, 2. februar i anledning af jazzfestivalen, vil der være Lunzz & Lun Jazz. Og søndag 24. marts er der musik for børnene med fire sortklædte superhelte, der går under navnet "De onde" og spiller musik med humor.

Det fulde program, som er støttet af både Svendborg Kommune, Statens Kunstfond og en lang række lokale sponsorer, kan hentes på biblioteket, Arne B eller www.giantsteps.dk, og billetterne kan købes på www.billet.dk