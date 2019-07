Svendborg: Mere grønt at se på og flere flader at sidde på.

Det er, hvad vi kan se frem til på torvet i Svendborg.

For inden længe bliver der sat træer op vejen rundt om Stortorvet, der desuden får tilføjet en række nye bænke.

Det afslører Flemming Madsen (S), som udover at sidde i byrådet er formand for den såkaldte Torvegruppe - kommissoriet, der har til opgave at skabe rammerne for torvet.

- I løbet af juli dukker der nogle store plantekasser op på torvet med træer i. De er flytbare, hvilket vil sige, at vi kan få en fornemmelse af, hvor vi gerne vil have træerne til at være i fremtiden, siger Flemming Madsen, der uddyber, hvorfor træerne i første omgang ikke plantes ned i selve jorden.

- Hvis man først har plantet dem, er der ingen fortrydelsesret. Eller jo, det er der, men så er det bare frygtelig besværligt og dyrt. Så vi vil gerne være stensikre på, hvor de skal stå, inden træerne plantes ned, og det her er en fornuftig prøvehandling, hvor vi kan prøve at flytte lidt rundt dem og se på, hvad der er godt, og hvad der er skidt, siger han.