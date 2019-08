Prisregn over torvet i Svendborg: Kaas, Matthesen og Dyrholm hittede hos folket

Onsdag aften løb filmfesten Svend af stablen på Torvet i Svendborg for femtende gang. Gamle kendinge som Anders Matthesen, Trine Dyrholm og Nikolaj Lie-Kaas løb med de store priser. Tusindvis var dukket op for at hylde dansk film og tv og nogle var taget helt fra Sydvestjylland til Svendborg for at være med i festlighederne.

Svendborg: Rød løber, kendte ansigter og priser overrakt i massevis.

Onsdag aften var sandelig en dag i filmens tegn. Instruktører, skuespillere og lokale personligheder var dukket op til filmfestivalen Svend 2019, der fandt sted på torvet i Svendborg. En filmfestival, der uddeler priser ud fra folkets stemmer.

De første kendisser travede af den røde løber klokken lidt over syv og en horde fulgte den næste halve time frem.

Tusindvis af nysgerrige øjne var også dukket op på torvet for at følge festlighederne. En af dem var 13-årige Liva Reppien, der stod ganske tæt på scenen og den røde løber.

- Det er fedt at være her. Der kommer mange skuespillere, som jeg har set i tv. Det er jo sjovt at se dem i virkeligheden, fortalte Liva Reppien.

- Men jeg synes også, at det fællesskab, der er her, kan noget. At der er så mange mennesker, der kommer og vil være med, sagde den kun 13-årige Liva om begivenheden, hvor hun glædede sig mest til at se komiker Ruben Søltoft og skuespiller Stephania Portalivo.

Midt på torvet stod også tre kvinder. De havde fundet vej til filmfesten for femte år i træk.

- Det er ved at være blevet tradition for os. Hvert år kommer vi og er spændte på, hvem der vinder, sagde mor Sanne Søndergaard, 50, der var afsted med datteren Alma Brønd, 14, og mormor Gurli Nielsen, 73.

- Det er sjovt at se de kendte. Og så er det jo stort, at lille Svendborg kan trække sådan et arrangement, konstaterede 14-årige Alma Brønd.