Pris uddelt tirsdag aften: 100.000 kroner til frivillige i demensbyen

Støtteforeningen for demensbyen i Svendborg får nu anerkendelse for deres arbejde. Tirsdag aften modtog de Fonden for Fynske Bank-prisen.

Svendborg: Idyllisk have, frisør, kiosk og omsorg.

De frivillige for demensbyen har nok at se til, for at få det hele til at køre i demensbyen i Svendborg. De frivillige i Støtteforeningen for demensbyen har lagt energi, kreativitet og engagement i arbejdet med plejehjemmet for demente borgere. I hvert fald hvis man spørger Fonden for Fynske Bank.

Støtteforeningens arbejde har banken nu valgt at anerkende med et beløb på 100.000 kroner.

- Det er et unikt projekt, ikke bare for Svendborg og hele landet, men også globalt, lyder det fra filialdirektør Kirsten Elkjær.

Overrækkelsen af prisen og pengene, som uddeles én gang om året, fandt sted i Svendborg Idrætscenter tirsdag aften. Selvom der var flere gode normeringer til prisen, var der ingen tvivl i komitéen om, at støtteforeningen i år var den rette modtager.

- Det er nu projektet er i gang og det er nu, det er i vælten. Så det er også nu, at vi skal støtte foreningen og give dem anerkendelse for deres arbejde. Ikke først om to eller tre år, fortæller Kirsten Elkjær om komitéens overvejelser.

Ifølge banken har støtteforeningen været en uundværlig hjælp i både driften og udviklingen af byen.

- Det er ildsjæle og andre frivillige, som gør, det er kommet op at stå. Det er ikke sjovt at være dement eller pårørende dertil, men man kan mærke den gode stemning, og at folk er glade på stedet, siger Kirsten Elkjær, der besøgte demensbyen i fredags.

- At komme ind og høre fortællingen om stedet, rørte mig. De har fået skabt et sted, man også ville kunne se sig selv i, tilføjer filialdirektøren om begrundelsen for at Fonden for Fynske Bank donerer 100.000 kroner til støtteforeningen i demensbyen.