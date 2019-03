Prinsesse Benedikte kommer: Sammen med Guldfireren fejrer hun jubilæum hos roklub

Svendborg: Når Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte søndag middag den 31. marts træder ind på den røde løber hos Svendborg Roklub, begynder fejringen af roklubbens 125-års jubilæum.

Prinsessen er protektor for dansk rosport og kommer til Svendborg for blandt andet at døbe en af roklubbens nye både. Derefter vil de berømte roere fra Guldfireren anført af Eskild Ebbesen stå for jomfruturen, hvor deres tidligere træner Bent Frandsen også vil være til stede.

Mere end 150 er tilmeldt arrangementet, der samtidig er startskuddet på den nye sæson. Traditionen tro vil der være en standerhejsning, og i den forbindelse vil Svendborg-borgmester Bo Hansen (S) sige nogle ord.

Det at forevigelsen af jubilæet sker sammen med så prominente gæster, glæder næstformand Stig René Jørstrøm.

- Vi ser meget frem til dagen. Og når vi har slået arrangementet så stort op, skal det også helst klappe.

For at sikre sig det gør det, har foreningen lavet et grundigt forarbejde.

- Vi er stort set færdige med planlægningen og har skabt en drejebog for dagen. Vi begyndte allerede planlægningen sidste efterår, og så intensiverede vi den omkring nytår, forklarer Stig René Jørstrøm.