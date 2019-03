Prinsesse Benedikte fejrede roklubbens jubilæum

- Så! Vi stiller op, smælder han igen, og en anden udbryder, at "hun er sørme præcis", med henvisning til, at hun skulle ankomme 10.50. Og det gjorde hun.

- Du kan ikke holde der. Nej heller ikke der. Den skal helt væk, smælder han venligt men bestemt og bedyrer over for jeres udsendte, at han har styr på tiltaleformerne. Det er "De" og "deres kongelige højhed", lader han forstå.

Det er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, der er lige på trapperne, og formand i roklubben Jens Tofte retter på jakken og genner en cyklist væk, der er i færd med at parkere sin cykel alt for tæt på den røde løber.

Svendborg: - Hun er her om et minut, lyder det pludselig.

I mellemtiden var borgmester, Bo Hansen dukket op, og sammen med Conny Sørensen fra Dansk Forening for Rosport samtalede de to med roklubbens formand og prinsessen.

- Altså det skal ikke tage et kvarter, sagde Jens Tofte og en kvinde fra klubben sprang afsted for at skynde på kaffebryggeren, der hurtigt indfandt sig.

Prinsessen kom da også pænt ud ad bilen og op ad trappen til roklubbens lokaler, hvor planen var, at hun skulle have en tår kaffe, der dog lod vente lovlig længe på sig.

Dristige Eskild

Da tilsluttede besætningen fra Guldfireren sig selskabet iklædt ro-tøj; de fire herrer, der i 2008 vandt guld for at ro hurtigst ved OL i Beijing i 2008.

- Skal vi have en demonstration? spurgte prinsessen overrasket.

- Ja, vi skal ro en tur i båden, De døber, svarede Eskild Ebbesen og fingererede med et skumgummi-sæde, han havde i hånden. Det ville prinsessen godt lige vide, hvad han skulle bruge til, hvorpå OL-guldvinderen forklarede, at når man ikke er så godt polstret på rumpen, så er sådan et stykke skumgummi i balleform ganske uundværligt for ikke at blive alt for øm.

- Der er faktisk sådan et slags motto, der lyder: rowing shouldn't be a pain in the ass, dristede roeren sig til at sige, og det afsted kom da et smil hos både prinsessen og Jens Tofte.