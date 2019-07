Præst i Gudbjerg, Gudme og Brudager takker af: Alting har sin tid

I 2017 kom den nyuddannede præst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen til Gudbjerg sogn. Kort efter fik han tre kirker i stedet for én under sig, da Gudbjerg og Gudme-Brudager sogn blev slået sammen. Han kom med mange nye idéer, som også er blevet ført ud i livet. Men nu skifter han embede.

Gudbjerg/Gudme/Brudager: "Kære menighed. Jeg har ofte prædiket i kirken, at alting har sin tid. Og nu er det så blevet tid til, at min mand og jeg drager videre".

Sådan lyder det indledningsvis i et opslag på facebooksiden for Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat.

Afsenderen er præst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, der melder sidste gudstjeneste 4. august, og derefter stopper han sit embede som præst i pastoratet.

30-årige Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen flyttede ind på præstegården 1. januar 2017. Dengang var han helt nyuddannet.

- Det er mit første embede. Jeg valgte dengang at komme hertil, fordi det var et grundtvigiansk sogn. Jeg kom også hertil, fordi det er et smukt område, og fordi det ikke er så langt fra, hvor jeg er opvokset. Og så havde jeg et dejligt indtryk af kirken, fortæller Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen om, hvorfor han kom til området.

Han kom lige ind i en periode, hvor biskoppen, kort efter Christian Rubech Hartmeyer-Dinesens ansættelse, besluttede at slå Gudbjerg og Gudme-Brudager sogn sammen til et. Han blev egentlig ansat som præst i Gudbjerg Kirke, men efter et halvårs tid fik Christian tre kirker at prædike i.

- Sådan en overgang er altid en proces, og jeg synes, det er gået godt. Men den proces er ikke færdig. Det er som at indgå et ægteskab. Hvert sted har sin kultur, og det skal man vænne sig til, men det giver fint mening, at man har fælles præst, for de to sogne minder meget om hinanden, fastslår Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen.