Populært som aldrig før: Øhop vinder fortsat indpas hos turisterne

Sommeren er over os, og selv om mange vælger at drage sydpå mod solrige himmelstrøg, så vælger flere også at tage på øhop i Det sydfynske Øhav. I år er fjerde sæson for turene rundt i øhavet, og det er populær som aldrig før - til stor gavn for øerne.

De 300 meter fra færgelejet og til telt- og shelterpladsen ud for Café Sommersild er hurtigt overstået, og på vejen mødes vi både af et par turister, der er på vej på ø-lejr, et par dagsgæster og så de omkring 10 får, der går og græsser på marken inde til højre.

Overvejende skyet og med middelvinde på knap 10 sekundmeter, sørger skipperen på Højestene for at styre os sikkert mod sydvest fra færgelejet i Svendborg Havn.

Skarø: Vi anløber Skarø, mens blæsten stridt står ind fra vest. Et par af passagererne står tålmodigt og tripper, inden klappen går ned, og ferien for alvor kan begynde. Den 35 minutter lange sejltur fra Svendborg fløj afsted, selv om vejret er set bedre.

Øhop i Det sydfynske Øhav blev startet i 2016 af Svendborg Havn i samarbejde med Faaborg Kommune.Her stævnede Hjortøboen ud fra Svendborg med kurs mod Skarø, Drejø, Hjortø og Avernakø. Fra sidstnævnte kunne man tage færgen Faaborg III videre mod Lyø. Første år måtte folkene bag melde udsolgt - blandt andet fordi Hjortøboen kun kan have 12 passagerer med. Siden er også færgerne Højestene, Strynboen samt katamaranen Seahawk også kommet med i øhoppet, ligesom øerne Strynø og Bjørnø er blevet mulige destinationer for passagererne. Billetten koster i år 220 kroner for voksne og 110 for børn. Cykler kan tages med for 40 kroner ekstra. Med billetten kan man "hoppe" rundt på de syv øer i Det sydfynske Øhav så meget man vil. Billetten gælder i en uge, eller til man går i land i enten Faaborg, Svendborg eller i Rudkøbing.

Gitte Loftlund (tv.) er indehaver af Café Sommersild på Skarø. Hun har været nødsaget til at hyre flere folk ind og udbygge køkkenet for at kunne følge med efterspørgslen, der delvist skyldes øhop. Ifølge Signe Møller (øverst til højre) fra Svendborg Havn er der ikke en eneste dag, der ikke er booket. Anja Mia Haas (nederst til højre) kalder øhoppet for et guldæg for området. Fotos: Michael Nørgaard, Søren Stidsholt og Finn Eriksen.

- Vi åbnede både op for, at almindelige gæster kunne komme ind, og så har vi også åbent tidligt om morgenen og sent om aftenen. Så øhoppet har betydet, at vi har mere travlt end ellers, siger Gitte Loftlund.

Signe Møller fra Svendborg Havn står for koordineringen af færgerne til øhoppet og var med til at søsætte tiltaget, der nu er i gang med sin fjerde sæson. Hun fortæller, at der alle årene har været fremgang i antallet af passagerer. Selv om dette års øhop er i fuld gang, og de endelige passagertal først gøres op i løbet af august, spår hun alligevel, at der i år også er rigeligt med øhoppere i det sydfynske.

Ingen søsyge

Efter en nat i shelter på Skarø er det i dag tid til næste del af øhoppet. Den går først til Strynø og derefter videre til Avernakø. Gårsdagens blæsevejr er ikke stoppet - tværtimod. Så for to landkrabber med let til søsyge, ser vi ikke just frem til de over to timers sejlads, der er venter os.

Men vi og et par andre øhoppere indfinder os alligevel på havnen, efterhånden som klokken nærmer sig 13. Og ganske som lovet, lægger den gule katamaran Seahawk til, og kort efter er vi klar til at sætte kursen mod Strynø.

Vi når kun lige ud fra havnen, før skipperen sætter farten op. Med omkring 20 knob - næsten dobbelt så hurtigt som Højestene - skærer den sig gennem bølgerne, og selv om der kommer enkelte bump, der kunne fordre en begyndende søsyge, går det overraskende godt. Efter knap tre kvarter lægger katamaranen til på Strynø, og vi kan igen sætte fødderne på fast grund.

Lidt senere står vi igen klar på havnen, men denne gang er sejladsen næsten dobbelt så lang. Undervejs skal et par passagerer af på først Drejø og derefter Skarø, inden vi anløber Avernakø tidligt på aftenen. Denne gang kommer katamaranen til at sejle direkte mod bølgerne, så vi forventer, at søsygen nu må ramme os. Men nej. Heller ikke denne gang har den held med at få taget i os, og tiden ombord på Seahawk bruges i stedet på at betragte, hvad jeg ikke vil tøve med at kalde et af de smukkeste steder i Danmark - Det sydfynske Øhav.