Politisk opbakning til skøjtebaneforslag: Vil smide en million kroner i projektet

Politikere er parate til at skyde en million kommunale kroner i anlæggelsen af en skøjtebane og støtte skøjtebaneprojektet på torvet i Svendborg med et løbende driftstilskud.

Svendborg: Planerne om en skøjtebane på torvet i Svendborg rykker nærmere en realisering. For nu møder projektet opbakning blandt byens politikerne, der står klar til at skyde kommunale kroner og øre i skøjtebanen. - Vi vil gerne skabe noget, som kan være med til at give liv og aktivitet på torvet, og her har vi et forslag, som andre byer har haft gode erfaringer med, lyder det fra John Arly Henriksen. Han er gruppeformand for Socialdemokratiet, som sammen med forligspartierne til budgettet for 2019 (alle partier og løsgængere undtagen Enhedslisten) forud for de kommende møder i Økonomiudvalget og byrådet er blevet enige om et delforlig, hvor der er fundet penge til en række tiltag - herunder skøjtebaneprojektet. Helt konkret er der tale om, at kommunen skal give en million kroner til anlæggelsen af banen og yde et løbende driftstilskud på 300.000 kroner. Penge, der skal findes i en råderumspulje afsat i budget 2019, lyder det i et udspillet, der formelt set først skal godkendes i Økonomiudvalget og siden i byrådet på tirsdag. - Vi håber, det kan skabe noget dynamik og give en dominoeffekt og lokke mennesker til. Så nu prøver vi at lægge op til det her, og så ser vi, hvad man siger til det på byrådsmødet tirsdag, siger John Arly Henriksen.

I god gænge Det var i slutningen af maj, at det kom frem, hvordan de to svendborgensere Poul Erik Andersen og det socialdemokratiske byrådsmedlem Niels Christian Nielsen havde taget initiativ til at lave en 300 kvadratmeter stor skøjtebane, der efter deres plan skulle placeres på torvet i vintermånederne. De to projektmagere var langt fremme i processen og var allerede begyndt at samle penge ind til projektet, der i alt var sat til at koste to millioner kroner. Og med opbakningen fra byrådspartierne ligner det nu for alvor, at det bliver til noget, vedkender Niels Christian Nielsen. - Det betyder, at projektet er i god gænge. Vi er ikke i mål endnu, men vi er glade for den kommunale opbakning, siger byrådsmedlemmet, der i sagens natur er inhabil, når der skal stemmes om delforliget til byrådsmødet.

V-skepsis Venstre er med i delforliget, hvor man blandt andet vil smide penge i retning af skøjtebanen. Gruppeformand Lars Erik Hornemann indrømmer dog, at det ikke er et projekt, han personligt nærer store følelser for. - Det er ikke en idé, der er født i Venstres baghave, og vi er dybest set lidt skeptiske over for det. Vi er ikke så begejstrede, da vi synes, at det er mange penge at bruge, ligesom der er usikkerhed om, hvad driften på sigt kan løbe op i, lyder det fra Lars Erik Hornemann. - Når vi alligevel bakker det op, så handler det mest om de andre elementer i aftalen, siger han med henvisning til, at der i samme aftale blandt andet også er fundet penge til at styrke SSP-arbejdet og til at kommunen kan indgå i et rygprojekt med UCL og SDU. - Men vi har selvfølgelig også respekt for, at erhvervslivet tilsyneladende har samlet mange penge ind og kan finansiere halvdelen af skøjtebanen. Vi anerkender også de handlendes interesse for, at der kan komme mere aktivitet på torvet, selvom vi er lidt betænkelige ved at bruge så mange penge på det, tilføjer Lars Erik Hornemann. John Arly Henriksen kan godt forstå, hvis enkelte mener, at det er mange penge at kaste i en forlystelse på torvet, men omvendt mener han, at der skal være plads til den slags tanker. - Der er selvfølgelig ikke noget, som er gratis, men vi bliver nødt til også at turde noget nogle gange og skabe noget nyt.

Hvor der er vilje Tilbage står spørgsmålet om, hvad der skal blive af torvehandlen, der hver lørdag indtager torvet, når skøjtebanen engang bliver etableret. De torvehandlendes talsmand Preben Malund har tidligere udtrykt sine bekymringer for, hvad det vil betyde, og han slår i et læserbrev fast, at der ikke er plads til både stadeholdere og skøjtebane. Blandt andet på grund af brandregulativerne. John Arly Henriksen slår fast, at politikerne ikke ser for sig, at torvehandlen skal flyttes. - Selvfølgelig skal der være plads til de torvehandlende om lørdagen, men jeg tror også, man er nødt til at indstille sig på, at nu skal det torv bruges anderledes og til andre ting også. Og så må man finde en løsning på det, siger han. - Hvor der er en vilje, er der en vej. Med lidt pragmatisk tilgang både fra de torvehandlende og de andre brugere af torvet tror jeg, at vi kan finde en løsning. Vi sætter os ned og taler stille og roligt om det, og så er jeg sikker på, at vi kan lande et kompromis, siger John Arly Henriksen.