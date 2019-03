Politisk beslutning: Lempeligere lokalplan for Tankefuld på vej

Politisk flertal sætter gang i salget af en del af Tankefuld, efter de har nikket til, at forvaltningen kan lave en lokalplan for et område i Tankefuld, der lemper på de grønne krav.

Svendborg: Politisk flertal i Teknik- og Erhvervsudvalget har nikket til, at forvaltningen i Svendborg Kommune kan gå i gang med et lokalplanforslag for et område i bydelen Tankefuld, der vil betyde, at man vil lempe på de grønne krav for området.

Det drejer sig om området D2 i den vestlige del af Tankefuld, hvor det politiske flertal er blevet enige om at få lavet en lokalplan som tillæg til den eksisterende lokalplan 609 for Tankefuld, således at en kommende investor slipper for at skulle bygge med et krav om aktive tage i form af eksempelvis solceller eller tagterrasser.

Beslutningen udspringer af, at Svendborg Kommune i slutningen af januar så en mulighed for at komme af med en del af Tankefuld ved at indgå en aftale med det sjællandske Handelsfirmaet JMT ApS med forretningsleder, Kaj Holm i spidsen.

Forudsætningen for at Kaj Holm vil investere i jord i Tankefuld og bygge der, var, at Svendborg Kommune gav grønt lys til et alment boligbyggeri på en grund på Gammel Nybyvej 20 i Troense, hvad byrådet gjorde i februar, samtidig med at man erklærede sig parat til at lempe på de grønne krav.

Det er baggrunden for at D2 i Tankefuld nu er undervejs med at få en ny lokalplan.