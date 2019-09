Morten Raft, malermester og formand for Svendborg Håndværker- og Industriforening (t.v), og Claus Larsen, direktør for Guldfeldt Tømrer og Murer A/S håber på, det er en formand med et pragmatisk syn på tingene, der sætter sig for bordenden af Teknik- og Erhvervsudvalget. Foto: Yilmaz Polat/Andreas Bastiansen.