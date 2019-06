I over 25 år er der blevet diskuteret løsninger på den farlige rute for cyklister fra Ollerup og gennem Hvidkilde. Folk fra Cykelstigruppen Forum 5762 havde mandag eftermiddag inviteret politikere med på cykeltur, så de selv kunne få syn for sagen.

Ollerup/Hvidkilde: Cykelhjelmene var spændt, kæderne smurt og dækkene havde fået godt med luft til dagens cykeltur mandag eftermiddag. En ordentlig dynge cykler og selvfølgelig ryttere havde fundet vej til grus-rastepladsen i Hvidkilde, hvorfra turen gik til Svendborg. Arrangøren af mandagens cykeltur var Cykelstigruppen Forum 5762. Temaet var den omdiskuterede cykelsti - eller mangel på samme - i Hvidkilde. Et emne, der har været diskuteret i over 25 år, og som der endnu ikke er fundet nogen løsning på. Men ved at hive politikerne med gennem flaskehalsen i Hvidkilde, håbede Cykelstigruppen på, at politikerne ville få syn for sagen, når de selv havde begivet sig ud på den farefulde cykelrute langs vejkanten. - I dag handler det ikke om at snakke om løsninger, men at vise og beskrive de problemer, vi har, fortalte Jens Fabricius Hansen, der er en af de frivillige i Cykelstigruppen. Efter velkomsten kastede cykelholdet, der i dagens anledning var blevet døbt Team Hvidkilde, sig i sadlen. Et hold, der bestod af både politikere - lokale som folketingsmedlemmer, folk fra Cykelstigruppen, efterskoleelever og andre interesserede.

- Det kan godt være, at det ikke når at gavne os, men vi vil gerne støtte op om, at der skal komme en løsning. Cecilia Bodin og Clara Langer, elever på Ollerup Efterskole.

Jens Fabricius Hansen fortalte i sin velkomst til de fremmødte cykelryttere mandag eftermiddag, hvordan dagen ikke skulle ses som en, hvor der skulle findes løsninger på en mulig cykelsti, men mere en, hvor folk selv skulle opleve, hvordan det er at cykle igennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Efterskoleelever støtter op Holdet fik da også syn for sagen på den to kilometer lange strækning langs vejen, hvor eftermiddagstrafikkens bilister konstant susede forbi de omkring 30-40 cyklister. - Jeg har cyklet ruten før, og det er jo en typisk dag med tæt trafik og store lastbiler, der kører tæt forbi en, sagde Jesper Kiel (EL) til cykelturen. - Og vi er jo heldige med vejret i dag. På en regnvejrsdag er det jo med livet som indsats, konstaterede den fynske folketingskandidat. Der blev gjort et enkelt stop på turen, hvor Cykelstigruppen havde mulighed for at sige et par ord. - Det er cyklisterne, der må vige, for ikke at komme i klemme. Vi er åbne overfor alt og for enhver løsning, sagde Arne Ebsen fra Cykelstigruppen blandt andet ved stoppet på Løvehavevej. Også 15 elever fra Ollerup Efterskole havde fundet cyklen frem og sluttet sig til Team Hvidkilde mandag eftermiddag. - Vi cykler tit fra Ollerup til Svendborg, men vi vælger altid den anden lange rute udenom vejen her i Hvidkilde, fordi vi synes den er for farlig, fortalte 15-årige Rebecca Grønborg. At efterskoleeleverne formentlig ikke kommer til at opleve en løsning på trakfik-problemet, mens de bor her, holdt dem dog ikke fra at cykle med politikerne. - Det kan godt være, at det ikke når at gavne os, men vi vil gerne støtte op om, at der skal komme en løsning, tilkendegav Cecilia Bodin og Clara Langer.

Jesper Kiel (EL) efterfuldt af Jane Heitmann (V) på cykeltur mandag eftermiddag. Foto: Linea Andersen

Kalder på samarbejde og løsning Fra Løvehavevej og op ad bakken mod Svendborg blev der jokket godt til i pedalerne. Trods begivenhedens alvor, var der dog også plads til smil, opadvendte tommelfingre og piberygning på turen. Endestationen var rådhuset i Svendborg, og med lidt sved på panden og måske halvbrugte ben, hoppede Team Hvidkilde af cyklerne. - Turen mindede mig om, da jeg var barn på Thurø, og man cyklede over dæmningen før der kom cykelbro. Det var samme problematik. Jeg ved selv, hvor meget det betyder for børn og unge at kunne komme sikkert rundt på cykel, fortalte Trine Bramsen (S) efter turen. - Det kalder på politisk samarbejde, og der skal findes en løsning, tilføjede folketingsmedlemmet. Erling Bonnesen (V) havde også luftet cyklen mandag eftermiddag, og var af samme overbevisning som Trine Bramsen. - Der skal ske noget. Det er en farlig flaskehals, og nu skal det altså løses. Det er en statsvej og uanset om det bliver rød eller blå regering, jamen så skal det løses, sagde Erling Bonnesen. Han pegede på to gode løsninger: Eventuelt en rute syd om søen, hvor greven af Hvidkilde Gods vil forære noget jord eller at man laver kantbaner langs vejen, som man kan cykle på. En løsning, hvor cykler kommer udover søen, mener han dog bliver for dyr og er dermed ikke den rette løsning ifølge Bonnesen. Team Hvidkilde sluttede dagens cykeltur af med en sodavand i byrådssalen og en snak om dagens oplevelser. - Tak, fordi I gav jer tid her i valgkampen til at komme forbi. Dagen var ikke til at pege på løsninger, men for at I kunne få syn for sagen. Vi betragter os som talerør for foreninger, borgere, skoler og lignende. Vi ligger absolut ikke fast på én beslutning, vi vil bare gerne have en løsning, afsluttede Jens Fabricius Hansen i byrådssalen.

De tre efterskoleelever Clara Langer, Rebecca Grønborg og Cecilia Bodin var dukket op for at støtte op om, at der skal findes en løsning på vejen fra Ollerup gennem Hvidkilde og til Svendborg. De tre cykler jævntlig ind til Svendborg by, og de synes det er utrygt at cykle gennem Hvidkilde, så de tager normalt omvejen, der er længere. Foto: Linea Andersen

Trine Bramsen (S) med sin cykel ved siden af Erling Bonnesen (V) inden de satte sig i sadlen mod Svendborg. Foto: Linea Andersen

Jesper Kiel (EL), venstre, og Bjørn Brandenborg (S), højre på grus-rastepladsen nær Hvidkilde Gods. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Mødtestedet var grus-rastepladsen nær Hvidkilde Gods mandag eftermiddag, hvor politikerne selv skulle have syn for sagen omkring den manglende cykelsti. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Her Arne Ebsen fra Cykelstigruppen, der fortæller om gruppens formål ved et stop på ruten mandag eftermiddag. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Ole Pedersen (V) var også med mandag eftermiddag i Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Jesper Kiel (EL) og Eva Jørgensen (DF). Foto: Linea Andersen

Ole Pedersen (V). Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Trine Bramsen (S) Foto: Linea Andersen

På cykeltur gennem Hvidkilde. Foto: Linea Andersen

Erling Bonnensen havde lad på sin cykel. Foto: Linea Andersen