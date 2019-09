Politikere går efter permanent ordning med ekstra læge ved kejsersnit i Svendborg

Svendborg: Det handler om sikkerheden for kvinder, der føder på Svendborg Sygehus, når Sundhedsudvalget i Region Syddanmark nu indstiller til Regionsrådet, at en ordning med en ekstra speciallæge på tilkald i forbindelse med eksempelvis akut kejsersnit skal fortsætte indtil Nyt OUH står færdigt.

Fremtiden for fødeafdelingens beståen i Svendborg, efter nyt OUH åbner, er fortsat oppe i luften. Beslutningen om, hvorvidt afdelingen skal bevares og i hvilken form, træffes tidligst af Sundhedsudvalget i Region Syddanmark til december.

Man er dog på Sundhedsudvalgets seneste møde i august blevet enige om, at indtil 2022 bør der altid være mulighed for at tilkalde en ekstra læge med speciale i gynækologi og obstetrik fra OUH i Odense til sygehuset i Svendborg i forbindelse med eksempelvis akut kejsersnit, så der i spidsbelastningssituationer vil være to af den slags læger til stede på sygehuset.

Næstformand i Sundhedsudvalget Kristian Nørgaard (V) forklarer, at regionsdirektøren i første omgang lavede en administrativ ekstrabevilling på 1,2 millioner kroner i marts 2018 til den såkaldte obstetriske tilkaldevagt, fordi lægerne efterspurgte det. Og det er den ordning, som politikerne nu vil fortsætte ved i forbindelse med årets budgetforhandlinger at indstille, at man sætter penge af til en obstetrisk tilkaldevagt.

- Lægerne siger, at det er vi simpelthen nødt til at have for at øge patientsikkerheden og undgå, at kritiske situationer skal opstå og for at styrke fagligheden, siger han, og den bøn har Sundhedsudvalget altså taget til sig.

Skal ordningen gøres permanent, skal Regionsrådet enes om at sætte 1,2 millioner kroner af årligt fra 2020 til 2022 i forbindelse med dette års budgetforhandlinger, der finder sted i løbet af slutningen af september og oktober, og meget tyder på, at der kan findes opbakning til det.