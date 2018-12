Politikere beslutter millionbesparelser på specialskolebørn

Skolebørn på specialområdet må holde for i forsøget på at finde dette års millionbesparelser på børn- og ungeområdet. Det besluttede Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmødet onsdag eftermiddag.

Svendborg: Ved budgetforliget i september besluttede partierne - bortset fra Enhedslisten - at blandt andre Børn- og Ungeudvalget i løbet af efteråret skulle finde de sidste besparelser for at få næste års budget til at hænge sammen.

Opdraget var, at udvalget skulle finde 5,4 millioner kroner, og onsdag aften besluttede udvalgets politikere, hvilke områder, der skal barberes af sparekniven.

Og det er særligt specialskoleområdet, der skal holde for, fortæller udvalgsformand, Henrik Nielsen (K).

- Vi kan vi se, at der er et potentiale på specialområdet for at sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, siger Henrik Nielsen med henvisning til, at man har besluttet at spare 2,5 millioner kroner på specialområdet på næste års budget samtidig med, at man har bestilt en analyse, der skal vise, hvordan man fra 2020 kan spare yderligere 1,5 millioner kroner om året på området.

- Den analyse skal afdække, hvordan vi så skal gribe det an i forhold til, hvordan vi gør det i dag, siger Henrik Nielsen.

Han mener, at trods udsigten til millionbesparelser på området, behøver det ikke betyde, at tilbuddene til børnene bliver dårligere.

- Vi tror på, at der er et potentiale for, at de ressourcer, vi bruger på området i dag, de kan bruges mere effektivt, så vi får en lige så god - og måske bedre - løsning, som vi får i dag, siger Henrik Nielsen.