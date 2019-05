Politik fortalt i musik: Bramsen og Ahrendtsen duellerer i sange

Ollerup: En lettere alternativ politisk debat.

Sådan kan man med rette betegne konceptet Sangduel, som er opstået under den igangværende valgkamp. Her inviteres politikerne til at debattere, men altså ikke i traditionel form.

De skal i stedet skiftes til at vælge sange fra Højskolesangbogen og på den måde fremføre deres sager. Sangene skal både sige noget om kandidaten selv og dennes politik, ligesom de skal udvælge sange, der siger noget om deres modstandere.

Mandag 27. maj på Gymnastikhøjskolen i Ollerup kan man opleve Socialdemokratiets Trine Bramsen i sangduel med Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen. Det sker fra klokken 18.30. /heng