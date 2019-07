Politiet nu indblandet: Nabostrid førte til flyvende krukke

Svendborg: I Sandalsparken i Svendborg var det lige ved at gå galt mandag aften.

En person med bopæl på første sal sad på sin altan klokken lidt over seks, formentlig for at nyde dagens sidste solstråler. Men midt i ro og mag blev der pludselig ballade.

En stor krukke kom nemlig flyvende ned fra overboen.

- Det skulle angiveligt være sket som led i en nabostrid. Beboeren nedenunder har klaget til boligselskabet over for meget larm fra overboen, og det har overboen så ikke taget så pænt, fortæller politikommissær ved Fyns Politi Anders Lundegaard.

Ifølge politiets døgnrapport drejer det sig om en krukke på cirka fem liter, der blev kastet ned til beboeren på første sal. Krukken ødelagde kun en altankasse, men beboeren, der sad på altanen, var lige ved at blive ramt.

Den slags tager politiet alvorligt, oplyser Anders Lundegaard.

- Beboeren var meget tæt på at blive ramt, og det lader vi ikke sidde overhørig, fortæller politikommisæren.

- Vi skal ud og have talt med parterne og høre, hvad det går ud på, afslutter Anders Lundegaard. /limai