Plejefamilier skal kunne klage: Venstre foreslår trivselsundersøgelser

Svendborg: Der skal være bedre kontakt mellem Svendborg Kommune og de plejefamilier, der har ansvaret for over 100 børn, der er anbragt privat i kommunen.

Det er budskabet fra byrådsmedlem Mette Kristensen (V), der efterspørger, at der bliver indført trivselsundersøgelser blandt kommunens plejefamilier.

- Plejefamilier er jo ikke ansatte på samme måde, som vores medarbejdere i forvaltningen er, så derfor indgår de jo ikke automatisk i den trivselsundersøgelse, og det mener vi, at de bør gøre, siger politikeren, der har stillet forslaget til Børne- og Ungeudvalgets møde onsdag den 6. februar.

Forslaget kommer i kølvandet på trivselsundersøgelsen fra januar 2019 for kommunens familieafdeling. Afdelingen har tidligere været under voldsom kritik, og man kunne i 2017 rapportere om for store arbejdsbyrder, dårlig ledelse og stress og sygemeldinger i afdeling.

Seneste trivselsundersøgelse, der udkom i januar i år, viste dog at arbejdsmiljøet var i bedring, selvom der fortsat var lang vej igen.

Plejefamilierne er ikke omfattet af trivselsundersøgelserne, men Mette Kristensen (V) vil nu gerne give familierne mulighed for at evaluere på forholdet til kommunen, så børn ikke risikerer at komme i klemme i eventuelle konflikter.

- Familierne varetager omsorgen og ansvaret for en stor gruppe af kommunens børn, ligesom vores pædagoger og skolelærere gør, så derfor synes vi, at det er vigtigt, at vi også har fingeren på pulsen med om de trives. Man har jo ikke en fast kontakt familierne og kommunen i mellem, medmindre der er noget galt med børnene, og den kontakt vil vi gerne have styrket, forklarer hun.