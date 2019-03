Svendborg: I efteråret nikkede politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget ja til, at der i fremtiden vil kunne udstykkes 25-30 grunde til enfamiliehuse ved Egenappevej i Svendborg.

Siden da har forvaltningen været i gang med at formulere et forslag til en lokalplan for det 3,8 hektar store jordstykket, det drejer sig om.

Nu er lokalplanen kommet i offentlig høring, hvormed borgere frem til høringsperiodens afslutning 8. april kan give deres bidrag. /heng