Danmarks Museum for Lystsejlads flyttede i 2016 ind i den store hal på Frederiksø. Nu er det planen at rive hallen ned og opføre et nyt teater på den gamle værftsø. Foto: Katrine Becher Damkjær

Baggårdteatret vil bygge ny teaterbygning ved siden af rundbuehallerne på den gamle værftsø. Politikerne står bag.

Svendborg: Det er stadig en vision, og man er endnu langt fra målet, men retningen er klar: Baggårdteatret ønsker at rykke ind på Frederiksø og opføre en ny teaterbygning ved siden af de gamle rundbuehaller, og et stort flertal i byrådet står bag visionen. På et møde mandag skal politikerne sige ja eller nej til planerne om at arbejde for en flytning af Baggårdteatret fra Rottefældeteatret til Frederiksø, og både Socialdemokratiet og Venstre siger klart ja. Borgmester Bo Hansen (S) mener, at en flytning vil være et kæmpe løft for både teatret og byen. - Teatret vil få nogle bedre rammer og faciliteter, og for Frederiksøen vil det også være et kæmpe løft. Frederiksøen er blevet svendborgensernes selvvalgte samlingssted - det er min oplevelse, når der er streetfood og sportsfestival - men vi må også erkende, at der er brug for noget mere blivende hen ad kajen, siger Bo Hansen. - I dag er der et liv i weekender og ferier, men det er svært at generere liv året rundt, og det tror jeg Baggårdteatret vil kunne. Et teater vil være en motor for hele området, siger borgmesteren.

Drivkraft for havnen Baggårdteatret har siden 2007 haft status af egnsteater og dermed været et professionelt producerende teater i kommunen.



Teatret holder til i Rottefældeteatret i Caroline Amalieskoven, men må flytte ud fire måneder om året, når Rottefælde Revyen rykker ind.



Baggårdteatret har i mange år arbejdet for at flytte ind til byen, og i en egnsteateraftale har Svendborg Kommune og Baggårdteatret forpligtet sig på at arbejde for en bynær placering af teatret.



I en politisk målsætning for Kulturkajen på Frederiksø står der blandt andet, at der arbejdes med "at etablere et teater og kulturmiljø på Frederiksø, som kan blive et kulturelt fyrtårn og en drivkraft for havnen til glæde for hele byen".

Det er den store hal med det sorte tag midt i billedet, som det er planen at rive med, for i stedet at opføre et nyt teater til Baggårdteatret. Til venstre for hallen er det Rundbuehallerne, og til venstre for dem - med den buede facade - spillestedet Kammerateriet. Luftfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Hal skal rives ned Sådan ser formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Erik Hornemann (V) også på det. Han mener, at der efter flere år med forskellige prøvehandlinger er brug for en fast, professionel aktør på Frederiksø. - Jeg tror, det vil være vigtigt for Frederiksøens fremtid, at vi får en professionel aktør ind med lidt muskelkræft, og Baggårdteatret vil være en driver for alle de aktiviteter, der skal foregå derovre, siger Lars Erik Hornemann. Der er lagt op til, at Baggårdteatret flytter ind i området ved siden af Rundbuehallerne, hvor Danmarks Museum for Lystsejlads i dag holder til i en rå hal. Hallen skal rives ned, og kommunen vil stille grunden til rådighed, mens Baggårdteatret selv skal skaffe pengene til en teaterbygning. Det afskrækker ikke teatrets direktør Jakob Bjerregaard Engmann. Han har kendskab til mindre teatre forskellige steder i landet, som har haft held til at hente tocifrede millionbeløb fra fonde til nye teaterbygninger. - Jeg er meget optimistisk i forhold til at kunne skaffe de nødvendige midler. Om vi har brug for 30, 40 eller 50 millioner kroner, tør jeg ikke sige, men det er lykkedes for mindre teatre end vores, og selvfølgelig kan vi også det i Svendborg med den historie, vi har, siger teaterdirektøren.

Baggårdteatret har i de seneste år høster masser af bifald og priser. Her er der teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann (i midten), der hyldes efter at teatret havde vundet Den Fynske Kulturpris for Teaterkoncerten Carl. Arkivfoto: Michael Bager

Åbner op og inviterer Baggårdteatret har i mange år arbejdet for at flytte ud af Rottefældeteatret i Caroline Amalieskoven og blive en mere tydelig del af byens liv. Planerne om et teater på Frederiksø har rumsteret i seks-syv år, men politikerne har hidtil gået en anden vej. I stedet lancerede Baggårdteatret i 2017 en plan om at flytte ind på Ramsherred tæt ved Svendborg Teater og Kulturhuset Borgerforeningen, men den løsning viste sig at være for dyr. Fokus blev derfor i foråret igen rettet mod Frederiksø, som Jakob Bjerregaard Engmann betragter som en drømmeplacering for et nyt teater. - Det vil være en drøm for os at kunne være på Frederiksøen. For os handler det om synlighed og nærhed til byen og til borgerne. Det er en enorm attraktiv placering - det er lige før, det i en Svendborg-kontekst vil være et operahus værdigt. Får vi lavet noget smukt og æstetisk, kan det blive et vartegn for byen, siger Jakob Bjerregaard Engmann. Han er indstillet på at opføre et teaterhus, der ikke kun trækker masser af folk til aftenens forestillinger, men som også åbner op, inviterer og har en demokratisk funktion. Han kalder teatret for et oplevelseshus og et uddannelseshus. - Vi vil skabe en nytænkende form for teaterbygning, hvor man demokratiserer sine processer og i langt højere grad åbner sig op og er levende end i de klassiske teaterbygninger, der blev bygget for over 100 år siden, forklarer Jakob Bjerregaard Engmann.

Baggårdteatret lover fortsat store teateroplevelser - som her fra forestillingen om Bertolt Brechts Svendborgdigte - men man vil gerne være mere synlige og en større del af byens liv.

Renovering af Rundbuehallerne Baggårdteatret har netop fået tre millioner kroner i udviklingstilskud fra staten, og Jakob Bjerregaard Engmann ser det som en anerkendelse, der også kan bruges, når teatret skal ud og hente millionerne hos de store fonde. Han tør ikke gætte på, hvor lang tid det vil tage, før visionen om et teater på Frederiksø er gennemført. - Men vi er fuldstændig klar, og vi brænder for at finde en løsning, siger han. Lars Erik Hornemann gætter på, at der nu vil gå et par år med at tegne et konkret projekt og skaffe den nødvendige kapital. Han lægger op til, at kommunen sideløbende skal gå i gang med at renovere Rundbuehallerne - blandt andet med bedre toilet- og garderobe-faciliteter. Hallerne bliver direkte nabo til et nyt teater. - Rundbuehallerne skal stadig være rustikke - der må for min skyld gerne stå en skibsmotor eller hænge en skrue. De må ikke miste det rå værtslook, men hallerne skal være mere konferenceegnede og koncertegnede, og de må også gerne bruges til udstillinger og teater. Jeg ser også Baggårdteatret som en driver for det, der skal foregå i Rundbuehallerne i fremtiden, siger Lars Erik Hornemann.