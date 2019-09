Plan om Moulin Rouge og vinterrevy: Revydirektør vil skabe liv i Rottefælden året rundt

- Der er mange, der har spurgt, hvad der sker med Rottefælden, hvis Baggårdteatret flytter, og folk skal vide, at vi bliver her, og at jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi havde bygningen hele året, siger Pia Ullehus, der i øjeblikket råder over teatret i fire måneder om året.

Det kan blive fremtiden for det gamle sommerteater i Caroline Amalieskoven, hvis Baggårdteatret flytter ind i et nyt teater på Frederiksøen. Baggårdteatret råder i dag over sommerteatret i otte måneder om året, og hvis Baggårdteatret flytter, er Rottefældens direktør Pia Ullehus parat til at rykke ind i det gamle hus på fuld tid.

Vi kender Pia Ullehus og Jan Schou som et fast makkerpar i Rottefælden, og nu åbner Ullehus op for en fremtid med mere kultur i det gamle revyteater året rundt. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg forestiller mig en revy, hvor vi ikke sætter det helt store apparat i gang, og hvor det ikke er nødvendigt at have den første million op af lommen, før der sker noget. Det kan være en revy med unge skuespillere, som gerne vil prøve revy af, og det har man ikke rigtig råd til i de traditionelle revyer, hvor man er meget afhængig af økonomien. Det kunne være så fedt, siger Pia Ullehus.

Rottefælden lukkede sæson nummer 136 med sidste forestilling den 24. august, og man er netop blevet færdig med at pakke hele teatret ned og sende alt fra kostumer til lysekroner i depot. Den manøvre vil Pia Ullehus se frem til at slippe for.

En genforhandling

Det er den selvejende institution Rottefælden, der står for driften af det gamle revyteater, og formand for bestyrelsen Laila Hansen ser gerne, at Pia Ullehus flytter ind på fuld tid, hvis det ender med, at Baggårdteatret flytter.

- Jeg synes, at kombinationen af noget nyt og noget gammelt - af Baggårdteatret og Rottefælden - har klædt hinanden, og jeg har tiltro til, at Pia kan fylde rammerne ud med nye ideer hele året, siger Laila Hansen.

Hun fortæller, at det er aftalen, at der laves en genforhandling af den nuværende kontrakt med Pia Ullehus - hvis Baggårdteatret ender med at flytte. Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Erhvervsudvalget bliver orienteret om Baggårdteatrets byggeplaner på møder i denne uge, mens der er lagt op til, at der skal træffes en endelig afgørelse i byrådet i oktober eller november.

På et møde i april støttede et stort politisk flertal en vision om at flytte Baggårdteatret ind i på Frederiksøen i et nyt teater, og i øjeblikket er forvaltningen i gang med at undersøge de konkrete muligheder på den gamle værftsø.