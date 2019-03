Svendborg: Flere gange i de forgangne dage snuppede politiet bilister med for meget alkohol i blodet.

Helt galt var det, da politiet fredag eftermiddag klokken 17.15 stoppede en 51-årig mand fra Svendborg på Ørbækvej.

Han blev standset rutinemæssigt og blev bedt om at blæse i alkometeret, der viste intet mindre end 1,98 promille.

- Så vil jeg sige, at man er svært påvirket af alkohol, men hvis man er vant til at drikke, så kan det være, det ikke er så tydeligt. Men den er rimeligt høj, lyder det fra politiassistent ved Fyns Politi, Poul Holmsted.

Manden blev taget med på hospitalet for at aflægge blodprøve, så politiet kan fastslå den præcise promille. Det ændrede dog ikke ved, at hammeren faldt prompte.

- I tilfælde hvor promillen er så høj, inddrager man førerretten med det samme, og det vil sige, at han ikke må køre bil mere. Men sagen skal selvfølgelig for retten. Så han bliver indkaldt til et retsmøde, hvor han så skal forklare sig, og vi fremviser beviser i sagen; blandt andet hvad blodprøven viste.

Poul Holmsted oplyser, at det formentlig vil ende med en ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum to år og en "klækkelig bøde", som han formulerer det.