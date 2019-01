Pharfar og Klumben på bodegatur i Svendborg

Svendborg: Hvis man er typen, der har brug for en undskyldning for at tage på værtshus, så er her en god en til torsdag.

Her kommer kvartetten, der kalder sig Humørekspressen og består af de velkendte navne fra den danske musikscene Pharfar, Klumben, Chapper og Peter Lützen, på Kahytten i Svendborg klokken 20. Besøget er en del af en række koncerter landet over, som har fået navnet Tourbodega, hvor formålet er, at folk skal genopdage den særlige hygge, som værtshusene har været ramme om i årtier, lyder det i en pressemeddelelse. Humørekspressen vil spille musik, hvor de trækker på John Mogensen, Shu-Bi-Dua og dansk top-musik. Turnéen slutter i øvrigt med, at gruppen laver en hyldestsang til de danske værtshuse. /catj